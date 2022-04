V Severni Makedoniji so danes nekdanjega makedonskega premierja Nikolo Gruevskega obsodili na sedem let zapora zaradi poneverbe sredstev svoje stranke. To je že tretja zaporna kazen za Gruevskega, ki je leta 2018 pobegnil v tujino. Trenutno živi na Madžarskem.

Sodišče v Skopju je danes odločilo, da je nekdanji premier prek podjetij v davčnih oazah in lokalnih podjetij opral za 1,3 milijona evrov strankarskih sredstev. Porabil jih je za nakup zemljišč in stanovanj v makedonski prestolnici, je ugotovilo sodišče po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Obsodilo ga je na sedem let zapora in odredilo zaseg lastnine, ki jo je Gruevski kupil v imenu drugih posameznikov ali podjetij.

Na zatožni klopi so bili poleg njega še štirje posamezniki, od tega so dva obsodili na zaporno kazen. Nekdanji šef makedonske tajne policije Sašo Mijalkov je bil obsojen na 15 mesecev zapora.

To je že tretja zaporna kazen za nekdanjega premierja iz vrst konservativne stranke VMRO-DPMNE, ki je odstopil leta 2016 po izbruhu prisluškovalne afere. Makedonska tajna policija je med letoma 2008 in 2015 nezakonito, brez sodnih nalogov, prisluškovala skoraj pet tisoč telefonskim številkam. Med tarčami so bili vladni in opozicijski politiki, novinarji, predstavniki nevladnih organizacij in druge vplivne osebe.

Gruevski je bil pozneje obsojen na dve leti zapora zaradi zlorabe oblasti ter leto in pol zapora zaradi spodbujanja nasilja. Bremenijo ga sicer še dodatne obtožnice, med drugim je obtožen, da je organiziral napad na makedonski parlament leta 2017.

Leta 2018 je sicer pobegnil iz države in se zatekel na Madžarsko, kjer mu je njegov zaveznik, madžarski premier Viktor Orban, podelil politični azil. Gruevski trenutno živi v Budimpešti. Trdi, da se je tja zatekel zaradi groženj, da ga bodo v zaporu ubili.