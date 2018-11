Madžarska zavrnila Makedonijo, obsojeni nekdanji premier ostaja v Budimpešti

Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski je v torek potrdil poročanje madžarskih medijev, da so mu na Madžarskem odobrili politični azil. Po pisanju časnika Magyar Idok je madžarski urad za imigracije odločitev utemeljil na trditvi nekdanjega premierja, da je njegovo življenje ogroženo in da ga želi makedonska vlada "zapreti na nedemokratičen način".

Makedonija od Madžarske zahteva izročitev Gruevskega

Makedonsko pravosodno ministrstvo je v torek Budimpešti poslalo zahtevo za izročitev Gruevskega, ki je na Madžarsko pobegnil 11. novembra, potem ko bi moral začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja. Makedonsko ministrstvo je poudarilo, da njegovo izročitev zahtevajo zaradi resnosti kaznivega dejanja, in spomnilo, da je bil zanj izdan mednarodni priporni nalog.

Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je danes pozval madžarskega premierja Viktorja Orbana k pojasnitvi odločitve o podelitvi političnega azila Gruevskemu. Kot je poudaril v zapisu na Twitterju, je vladavina prava eden od temeljnih kriterijev za članstvo v EU.

Po več letih nazadovanja Makedonija po komisarjevem mnenju pri tem napreduje, tudi na področju kazenskega prava. "Ta proces bi morale podpreti vse države članice EU, države Zahodnega Balkana in sosednje države. Gre za verodostojnost EU," je zapisal Hahn.

Szijjarto zanikal, da bi madžarska vlada Gruevskemu pomagala pri begu

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je ob torkovem obisku v Sloveniji za slovensko javno televizijo dejal, da vprašanje podelitve političnega azila Gruevskemu "nima nič z vlado", saj da gre za pravno zadevo. Na vprašanje, ali so na Madžarskem Gruevskemu dejansko podelili politični azil, ni želel odgovoriti.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je v torek zanikal, da bi madžarska vlada pod vodstvom premierja Viktorja Orbana Gruevskemu pomagala pri begu iz Makedonije. Foto: Reuters

Zanikal je, da bi madžarska vlada Gruevskemu pomagala pri pobegu, potem ko sta policiji Albanije in Črne gore ter srbski predsednik Aleksandar Vučić v minulih dneh potrdili, da je Gruevski meje omenjenih držav prečkal v madžarskih diplomatskih vozilih v spremstvu madžarskih diplomatskih predstavnikov. Pri tem je uporabljal potni list, ki mu ga je izdalo madžarsko veleposlaništvo v Tirani, saj so mu njegov potni list v Makedoniji odvzeli zaradi vrste postopkov, ki se nadaljujejo proti njemu.

Cerar in Szijjarto nista govorila o zadevi Gruevski

Szijjarto je hkrati zatrdil, da je Gruevski prišel na madžarsko veleposlaništvo v Tirani, od koder je nato na Madžarsko prišel s svojimi dokumenti. "Ni mu bilo treba pomagati pobegniti, saj mu sploh ni bilo treba pobegniti. Imel je potrebne dokumente. Meje je prečkal zakonito," je dejal.

To, da je potoval v madžarskih diplomatskih vozilih, po njegovem mnenju ni pomembno, saj so na mejah preverili njegove dokumente in mu dovolili, da nadaljuje pot. Szijjarto se je v Sloveniji v torek sestal s slovenskim kolegom Mirom Cerarjem. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so poudarili, da zunanja ministra o vprašanju Gruevskega nista govorila.