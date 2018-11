Obsojenemu nekdanjemu premierju v Budimpešti odobrili azil

Prej omenjeni časnik je na svoji spletni strani poročal, da je madžarski urad za imigracije svojo odločitev utemeljil na trditvi nekdanjega makedonskega premierja Nikole Gruevskega, da je njegovo življenje ogroženo in da ga želi sedanja makedonska vlada "zapreti na nedemokratičen način".

Makedonija od Madžarske zahteva izročitev Gruevskega

Makedonsko pravosodno ministrstvo je danes madžarskim pristojnim oblastem poslalo zahtevo za izročitev Gruevskega. Ob tem ministrstvo navaja, da Makedonija želi izročitev nekdanjega premierja zaradi resnosti kaznivega dejanja in zahteva, da mora Gruevski v zapor.

V Skopju so Budimpešto tudi spomnili, da je bil za Gruevskim izdan mednarodni priporni nalog. Zahteva za izročitev se nanaša tako na dveletno zaporno kazen kot tudi na nadaljevanje štirih sodnih postopkov pred makedonskimi sodišči.

Makedonsko pravosodno ministrstvo je še sporočilo, da nobeno kaznivo dejanje, za katero je bil obsojen ali obtožen Gruevski, ni politično kaznivo dejanje ali vojni zločin ter da je Makedonija varna država brez konfliktov, ki bi lahko ogrozili življenje ali integriteto kateregakoli posameznika.

Gruevski prek treh držav pobegnil na Madžarsko

Gruevski bi moral na začetku novembra v Makedoniji začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja. Obsojen je bil zaradi nakupa službenega avtomobila mercedes, vrednega 600 tisoč evrov. Vozilo naj bi leta 2012 kupil s proračunskimi sredstvi za svojo osebno uporabo.

Namesto da bi šel Gruevski v zapor, je pobegnil na Madžarsko, kjer je vložil prošnjo za azil in zahteval status begunca. Albanija, Črna gora in Srbija, ki jih je Gruevski prečkal na poti do Madžarske, so to potrdile in dodale, da ga niso mogle ustaviti, saj takrat proti njemu še ni bila vložena mednarodna tiralica.

Proti nekdanjemu premierju sicer v Makedoniji poteka še nekaj sodnih postopkov. V primeru, da ga bodo spoznali za krivega v vseh, bi moral za zapahi preživeti do 20 let.