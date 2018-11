Gruevski na Madžarsko pobegnil v madžarskem diplomatskem vozilu

Gruevski je v nedeljo, 11. novembra, nekaj čez 19. uro zapustil ozemlje Albanije na mejnem prehodu Hani i Hotit na meji s Črno goro, v bližini Skadarskega jezera, je po poročanju medijev v Tirani sporočil tiskovni predstavnik albanske policije.

Gruevski, ki je bil makedonski premier med letoma 2006 in 2016, je bil potnik v "vozilu madžarskega veleposlaništva v Tirani, z registrsko tablico CD 1013A," je sporočila policija.

Tiralica izdana dva dni kasneje

Dodali so, da Interpol zanj takrat še ni izdal tiralice, tako da tehnično ni bil iskana oseba. Mednarodna tiralica je bila izdana dva dni kasneje, 13. novembra, so sporočili po poročanju portala Balkaninsight.

V kabinetu madžarskega premierja Viktorja Orbana so v sredo potrdili, da je Gruevski pri pristojnih madžarskih organih že vložil prošnjo za azil in zahteval status begunca.

Srbski mediji so danes poročali, da je Gruevski na Madžarsko pobegnil preko Albanije, in sicer naj bi mejo prestopil ponoči in nezakonito prispel v Tirano. Sprva so poročali, da naj bi odšel na madžarsko veleposlaništvo in nato z jutranjim letom odpotoval v Budimpešto.

Gruevski bi moral minuli teden začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja pri nabavi službenega luksuznega mercedesa.