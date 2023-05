Velika vrnitev Aleksisa Ciprasa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skoraj tri mesece po množičnih protestih zaradi najhujše železniške nesreče v državi se vodja Nove demokracije (ND) Kiriakos Micotakis za nov štiriletni mandat bori predvsem s svojim predhodnikom, predsednikom največje opozicijske stranke Siriza, 48-letnim Aleksisom Ciprasom, pa tudi bivšim evropskim poslancem Nikosom Andrulakisom, predsednikom levosredinskih socialistov Pasok.

Ankete ND, ki vlada sama, napovedujejo okoli pet odstotnih točk prednosti pred levosredinsko Sirizo oziroma od 30,7 do 33,6 odstotka glasov. Sirizi jih napovedujejo od 25,7 do 26,9 odstotka.

Takšen rezultat ND ne bi omogočil, da bi vladala sama, 55-letni Micotakis pa je že vnaprej izključil možnost oblikovanja koalicije. Že ob napovedi volitev je namreč sporočil, da bodo v začetku julija izvedli še ene volitve, če po tokratnih ne bodo mogli oblikovati vladne večine.

Kiriakos Micotakis Foto: Reuters

Volitve bodo danes prvič potekale po proporcionalnem volilnem sistemu s triodstotnim volilnim pragom, kar bi lahko majhnim strankam omogočilo sodelovanje pri oblikovanju koalicij. Na volišča je povabljenih okoli deset milijonov volivcev, prvič pa bo lahko glasovalo tudi skoraj 440 tisoč mladih, ki bi lahko bili pomembna utež na tehtnici.

Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure po lokalnem času. Prve volilne napovedi bodo objavili po zaprtju volišč, zvečer pa naj bi sledile objave prvih neuradnih volilnih izidov.

Zaradi pritiska javnosti po najhujši železniški nesreči, v kateri je februarja umrlo 57 ljudi, se je Micotakis odločil za razpis volitev že maja, čeprav se bo štiriletni mandat njegovi vladi iztekel šele julija.