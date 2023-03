Protestniki na grških ulicah: Ne bomo pozabili niti odpustili

V Grčiji se je danes znova zbralo na tisoče ljudi, ki so izrazili svojo jezo in razočaranje nad oblastmi zaradi tragične železniške nesreče, v kateri je konec februarja umrlo 57 ljudi. V Atenah so protestniki pred poslopjem parlamenta vzklikali, da ne bodo pozabili niti odpustili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na današnjih demonstracijah se je po podatkih policije v grški prestolnici zbralo okoli 12.000 ljudi, v drugem največjem mestu Solun pa približno 5.000.

"Sem sta me pripeljala jeza in bes," je za AFP povedala 65-letna protestnica v Atenah, 26-letni udeleženec pa je dodal, da so ljudje obupani in lahko le še protestirajo.

Nekaj ljudi je v policiste metalo kamenje in druge predmete. Prijeli so deset ljudi in dva pridržali, ranjenih ni bilo. Novi protesti so napovedani za četrtek.

Nesreča je sprožila vsesplošno ogorčenje javnosti zaradi slabega stanja grškega železniškega omrežja, protestniki in železniški delavci pa pravijo, da so za to kriva leta zanemarjanja, nezadostne investicije in števila zaposlenih, vse skupaj pa je posledica gospodarske krize, s katero se je več let spopadala Grčija.

Načelnik železniške postaje Larisa, ki naj bi storil ključno napako in potniški vlak preusmeril na iste tire kot prihajajoči tovorni vlak, zaradi česar je prišlo do silovitega trčenja, je v preiskovalnem priporu.

Vlada premierja Kiriakosa Micotakisa, ki si prizadeva za ponovno izvolitev na bližnjih volitvah, je vzrok za nesrečo pripisala človeški napaki. To je sprožilo številne pozive k odstopu Micotakisa, ki se je po nesreči sicer večkrat opravičil.

Po navedbah AFP bodo volitve verjetno preložene na konec maja, čeprav so jih sprva načrtovali v aprilu.