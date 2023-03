Nekdanjega grškega ministra Varufakisa pretepli zamaskirani neznanci

Levičarskega opozicijskega poslanca je skupina približno 20 ljudi najprej žalila pred restavracijo, kjer je večerjal s podporniki svoje stranke MeRA25. Varufakis je nato odšel pred vhod restavracije, da bi se pogovoril z njimi, a ga je napadlo več zamaskiranih ljudi, ki so ga vrgli na tla, brcali in udarjali v obraz, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Varufakisa so po napadu prepeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima zlomljen nos.

Varufakis se je na Twitterju zahvalil za solidarnost, ki jo je bil deležen po napadu. Zanikal pa je poročila, da so bili napadalci avtonomisti, anarhisti ali levičarji. Po njegovih besedah so bili prej najeti nasilneži, ki so ga obtožili, da je med dolžniško krizo leta 2015, ko je bil finančni minister, Grčijo prodal tujini.

By they bye: They were not anarchists, leftists, communists or members of any movement. Thugs for hire they were (and looked it) who clumsily invoked the lie that I sold out to the troika. We shall not let them divide us. Onwards! 2/2