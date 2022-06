Čez teden dni bo plačilo prometnih kazni z gotovino na Hrvaškem le še zgodovina

Plačevanje glob za prometne prekrške v gotovini s 1. julijem na Hrvaškem odhaja v zgodovino. Z ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da bo po novem plačevanje kazni mogoče le prek terminala POS. Po vsej Hrvaški bodo razdelili 600 POS-terminalov, ki jih bodo uporabljali policijske patrulje, policisti motoristi, policisti v patruljnih čolnih in tudi na mejnih prehodih in policijskih postajah.

Na hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve so prepričani, da bodo postopki obravnave prekrškov s kartičnim plačilom hitrejši, učinkovitejši in preglednejši, manjša pa bo tudi možnost korupcije v policiji oziroma podkupovanja policistov na terenu, poročajo hrvaški mediji.

"Poleg plačila v gotovini policisti na terenu za pobiranje glob že uporabljajo POS-terminale. S 1. julijem možnosti plačila globe v gotovini sploh ne bo več," so sporočili z ministrstva.

Kršitelji, ki bodo na kraju prekrška globo plačali prek POS-terminala, bodo prejeli potrdilo o plačilu globe in stroškov postopka ter potrdilo o opravljenem poslu prek POS-terminala.

Polovička s takojšnjim plačilom ali v roku treh dni

Še vedno pa v veljavi ostaja pravilo, da lahko plačate le polovično kazen, če to storite na kraju prekrška ali najpozneje v treh dneh.

To velja za prekršek, za katerega je predpisana globa do 2.000 hrvaških kun (265,90 evra) za fizično in odgovorno osebo pravne osebe, do 5.000 hrvaških kun (664,74 evra) za obdolženca kot fizično osebo, obrtnika in fizično osebo, ki opravlja drugo samostojno dejavnost, ter do 15.000 hrvaških kun (1.994,23 evra) za pravno osebo in z njo izenačene osebe, so še navedli pri ministrstvu.

Globe bodo, če bo potrebno, s POS terminali pobirali tudi na vodi. Foto: STA

Če kršitelj globe ne želi plačati na kraju dogodka, ker pri sebi nima plačilne kartice, dovolj sredstev na računu ali iz drugega razloga, mu bo policist izročil obvestilo o prekršku. V tem primeru velja, da je globa plačana na kraju prekrška, če jo bo storilec, zmanjšano za polovico, plačal v treh dneh od prejema obvestila o prekršku. Policiji mora obvezno predložiti dokazilo o plačilu.

V primeru, da občan globe na kraju prekrška ne želi plačati, mu bo policist izdal odredbo o prekršku, pri čemer se bo štelo, da je globa plačana v celoti, če bo kršitelj v osmih od izdanega sklepa o prekršku plačal dve tretjini izrečene globe.