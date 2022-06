Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnje leto se poslavlja hrvaška kuna, saj bo država kot edino uradno plačilno sredstvo priznala evro. Hrvaška centralna banka (HNB) ob tem opozarja, da je v obtoku še okoli 9,5 milijona bankovcev kun, ki ne veljajo več. Samo v zadnjem letu so pri centralni banki sprejeli več kot 17 tisoč bankovcev (v vrednosti od pet pa vse do 200 kun), ki jim je "rok veljavnosti" potekel že pred več kot dvema desetletjema. HNB sicer pričakuje, da bodo do konca prihodnjega leta, ko poteče rok za brezplačno menjavo kun v evre, imetniki kmalu neobstoječe valute zamenjali več kot 500 milijonov bankovcev v evre.

Tudi na Hrvaškem zamrznili cene goriv

Hrvaška vlada je na današnji izredni seji zamrznila cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest, poroča STA. Nova cena bencina bo od torka 14,06 kune (1,87 evra) za liter, cena dizla pa 13,57 kune (1,81 evra). Cene pogonskih goriv na avtocestah bodo trgovci lahko določali sami, je sporočil hrvaški premier Andrej Plenković.

Priprave na evro

Hrvaška se pospešeno pripravlja na sprejetje evra, ki bo uradno plačilno sredstvo na Hrvaškem postal 1. januarja 2023. Od 5. septembra letos bo na Hrvaškem tako veljalo dvojno označevanje cen izdelkov v trgovinah. Brezplačno bo kune v evre mogoče zamenjati do konca leta 2023, in sicer na bankah, poštah ter agenciji za finančne in elektronske storitve Fina.