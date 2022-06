Biseri Jadrana po dostopnih cenah

Poletje je letos pohitelo. Vroči sončni žarki nas že spodbujajo k aktivnemu iskanju sence in bližajočega oddiha na morju. Zakaj bi čakali? Izkoristite začetek šolskih poletnih počitnic in že junija obiščite obalo. Temperatura morja se je že povzpela nad 24 stopinj Celzija, v hotelih Valamar pa vas v tem mesecu čakajo tudi ugodne nočitve za pare in družine. Izkoristite poletno vreme in ugodne cene ter si rezervirajte svoj termin. Poiskali smo nekaj ponudnikov, katerih ponudba vas bo navdušila.

Dopust ob peščeni plaži Vele v Baški na Krku Na jugu otoka Krka v Baški leži znamenita prodnata in peščena plaža Vele. Le 20 metrov stran je Corintha Baška Sunny Hotel by Valamar 3*. Sprostite se na ležalniku ali uživajte v podvodni masaži v prostornih zunanjih bazenih hotela, medtem ko se vaši otroci zabavajo v Softplayu, na igrišču Imagination Playground, v Multimedia Game Loungeu ali v igralnici z didaktičnimi igračami in igrami. Preverite ugodno ponudbo za aktiven in zabaven družinski dopust. 1 / 3 2 / 3 3 / 3

Cenovno najugodnejše letovanje

Kljub napovedanemu dvigu cen na hrvaški obali to poletje ponudba Sunny by Valamar ostaja ugodna in dostopna tudi v času šolskih poletnih počitnic. Sunny by Valamar je sinonim preprostega in sproščenega dopusta ob morju v hotelih in letoviščih, kjer vam vse, kar potrebujete, ponujajo po neprekosljivi ceni. Izkoristite tudi ponudbo Sunny Plus, ki vam zagotavlja še bolj popolno doživetje poletnih dni.

Prepustite se sončnim žarkom in vodnim radostim na čudovitih plažah ob turkiznem morju in ob bazenih, ki so gostom na voljo ves dan. V namestitvah Sunny by Valamar vam ne bo dolgčas, na voljo sta digitalna knjižnica in predel Chill & Play, kjer se lahko zabavate ob raznovrstnih igrah ali pa se ob dobri knjigi iz digitalne knjižnice potopite v čudovit svet domišljije.

Valamar Riviera

Uživajte v ponudbi podaljšanega zajtrka v znamenju sredozemskih okusov, privoščite si skodelico kave ali lahek zajtrk kar ob bazenu ali na plaži. Pozneje se lahko odločite tudi za bolj zgodnje kosilo. Obroki v paketih Sunny by Valamar namreč niso vezani na standardne ure, pač pa vam omogočajo dobršno mero fleksibilnosti. Če si zaželite prigrizek ponoči, tudi takrat ne boste ostali lačni. Ves čas je namreč na voljo vitrina Valfresco z jedmi in napitki. V njej boste ne glede na uro vedno našli sendviče, solate in sladice.

Sproščujoč oddih v objemu starega istrskega mesta Le 800 metrov od starega dela mesta Poreč vas lahko razvaja Rubin Sunny Hotel by Valamar 3*. Poleg zunanjega bazena lahko izbirate še med različnimi tipi plaž, ki so od hotela oddaljene le 200 metrov. Sprehodite se ob promenadi ali po starem mestnem jedru, katerega arhitektura na vsakem koraku odraža sredozemski življenjski slog. Raziskovanje lokalnih znamenitosti, uživanje v različnih kuhinjah in popolno sprostitev na morju ali ob bazenu vam obljublja Rubin Sunny Hotel by Valamar. 1 / 2 2 / 2

Valamar vam omogoča brezskrbno počitnikovanje: brez predplačila, brezplačna odpoved in celo kritje stroškov podaljšanega bivanja

Načrtovanje počitnic lahko povzroči tudi kar nekaj sivih las. Včasih se je težko odločiti za rezervacijo, saj niste prepričani, ali boste v načrtovanem terminu resnično dobili potrditev dopusta, kar nekaj skrbi pa lahko povzročijo tudi bolezni, ki nastopijo pred dopustom ali celo med dopustom, da o kopici težav, ki jih je povzročil koronavirus, niti ne govorimo.

Z rezervacijo počitnic pri Valamarju je lahko vaše poletje ne Hrvaškem popolnoma brezskrbno. Njihovi hoteli in letovišča na jadranski obali omogočajo, da svoj oddih rezervirate brez vnaprejšnjega plačila in z možnostjo brezplačne odpovedi. Družine se bodo zagotovo razveselile in z veseljem izkoristile brezplačno bivanje za otroke. Poskrbeli pa so tudi za varnostne standarde, pakete ukrepov zdravstvenega varstva in celo asistenco V-care, ki je vključena v vse rezervacije, opravljene prek Valamarja.

Valamar Riviera

Vsi zaposleni v njihovih hotelih, resortih in camping resortih imajo potrdilo o cepljenju ali o preboleli bolezni covid-19 ali se redno testirajo, da bi bili pripravljeni in vas bodo lahko varno pričakali. Poleg organizacije zdravstvenih storitev zagotavljajo tudi HAG- in PCR-testiranja ter celo kritje stroškov podaljšanega bivanja v primeru pozitivnega testa na covid-19.

Biserno bele plaže v Rabcu Z lokacijo v zeleni oazi polotoka Sv. Andrea v Rabcu družinski Allegro Sunny Hotel & Residence by Valamar 3* predstavlja idealno izbiro za družinske počitnice ter za vse, ki iščete aktiven dopust v naravi. Le korak od plaže prostorne družinske sobe in studio apartmaji skozi panoramske stene ponujajo prelep pogled na zaliv. 1 / 2 2 / 2

Nočitev že za od sto evrov za par ali 150 evrov za štiričlansko družino

Poletne počitnice so že skoraj tu. Zakaj ne bi razveselili otrok in jih takoj po koncu šole presenetili s počitnicami ob morju? Tako se boste izognili največji gneči in si obenem zagotovili ugodnejše bivanje. V ponudbi Valamar Sunny and Sunny Plus boste lahko v hotelih in resortih ob morju junija in od začetka septembra naprej rezervirali nočitve po nepremagljivi ceni že od sto evrov na sobo. Tudi izbira sob je tem obdobju večja.

Zakaj je jadranska obala kar najbolj primerna za hiter skok na morje? Njena bližina vam omogoča, da se odpravite na počitnice brez velikih predpriprav, toplo vreme in čisto morje pa vam obljubljata sproščujoče počitniške dni, ki jih lahko preležite na soncu, pod senčnikom, ob dobri knjigi ali pa ob številnih aktivnostih na prostem, kot so tenis, odbojka, mini golf ter vodni športi. Poskrbljeno bo tudi za zabavo najmlajših, saj imajo prav zanje pripravljene številne programe za otroke.