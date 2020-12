Cepivo proti covid-19 bo na Otoku že v nekaj urah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prve doze cepiva proti novemu koronavirusu proizvajalcev Pfizer in BioNTech bodo v Veliko Britanijo prispele v naslednjih nekaj urah in ne dneh, je sporočil namestnik direktorja britanske agencije za varnost zdravil in medicinske opreme (MHRA). Na Otoku bodo prve pošiljke doz cepiva po njegovih besedah najverjetneje prejeli že danes.

Namestnik direktorja britanskega reguatorja MHRA Jonathan Van-Tam je pojasnil, da bo težko pričakovano prvo odobreno cepivo proti covid-19 na svetu, ki sta ga razvili farmacevtski podjetji Pfizer in BioNTech, v državo prišlo v zelo kratkem času, torej v nekaj urah in ne dnevih, kot je bilo sprva predstavljeno javnosti. Po njegovih napovedih se bo to najverjetneje zgodilo že danes.

Na Otoku naj bi do konca leta dobili pet milijonov doz cepiva

Združeno kraljestvo je v sredo kot prva država na svetu prižgalo zeleno luč za uporabo prej omenjega cepiva proti novemu koronavirusu. Omenjeno cepivo, ki temelji na genski molekuli mRNA, mora biti tudi v času transporta shranjeno na -70 stopinjah Celzija, zaradi česar je britanski premier Boris Johnson po poročanju Sky News že posvaril pred možnimi težavami glede prevoza cepiva.

Na Otoku so skupaj naročili 40 milijonov doz omenjenega cepiva. Po besedah britanskega zdravstvenega ministra Matta Hancocka bo v državo prihodnji teden prišlo 800 tisoč doz tega cepiva, iz nemškega farmacevtskega podjetja BioNTech pa so sporočili, da bo Združeno kraljestvo do konca leta verjetno dobilo že najmanj pet milijonov doz cepiva.

Farmacevtski podjetji Pfizer in BioNTech sta vlogo za pogojno dovoljenje za promet s svojim cepivom proti covid-19 vložili tudi pri Evropski komisiji za zdravila (Ema). Klinična testiranja so pokazala, da je cepivo 95-odstotno učinkovito in brez pomembnejših stranskih učinkov. Kdaj bo cepivo na voljo v EU ni znano, se pa predvideva, da bo zeleno luč dobilo do konca letošnjega leta.

Slovenija sodeluje v skupnem javnem naročanju cepiv na ravni EU

Ko gre za Slovenijo, ta pri dobavi cepiv proti covid-19 sodeluje v skupnem javnem naročanju, ki ga vodi Evropska komisija in v katerem sodelujejo vse države članice EU. Komisija je s farmacevtskima družbama BioNTech in Pfizer prejšnji mesec podpisala pogodbo, s katero si bo EU zagotovila do 300 milijonov odmerkov njihovega cepiva.

Ob tem so v Bruslju med drugim že podpisali tudi pogodbo za 160 milijonov odmerkov cepiva ameriške družbe Moderna, ki se je izkazalo za skoraj 95-odstotno učinkovito, a še nima odobritve. Razdelitev cepiv med državami članicami EU bo potekala glede na delež prebivalcev v posamezni državi članici, za Slovenijo je to 0,47 odstotka.