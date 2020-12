Je to scenarij, po katerem bo azijska velesila zavladala svetu?

Potem ko je danes v javnosti odjeknila novica, da je Velika Britanija kot prva država na svetu za splošno uporabo odobrila cepivo proti covid-19 proizvajalcev Pfizer in BioNTech, omenjeno cepivo pa bo po napovedih v prihodnjih tednih zeleno luč dobilo tudi v ZDA in EU, se Kitajska že pripravlja na to, da bo svoja cepiva proti covid-19 začela izvažati po svetu. Azijska velesila je trenutno edina država na svetu, ki namerava z zalogami cepiva oskrbeti tudi revnejše države. Čeprav rezultati učinkovitosti kitajskih cepiv še niso znani, nekateri strokovnjaki že opozarjajo, da bo Kitajska svoje interese po svetu uveljavljala s pomočjo cepiv proti covid-19.

Kitajska v prihodnjih mesecih načrtuje, da bo v države, ki so sodelovale pri zadnji klinični fazi testiranj njenih cepiv, poslala na stotine milijonov doz cepiva proti novemu koronavirusu. Da se azijska velesila že pospešeno pripravlja na izvoz svojih cepiv, pričajo tudi razmere na mednarodnem letališču Šenžen v južnem delu države, kjer v enem od skladišč stojijo bele komore s točno določeno temperaturo, ki čakajo, da jih bodo napolnili s cepivom proti bolezni covid-19.

Komore nadzirajo varnostniki, ki nosijo zaščitne maske, kirurške skafandre in gumijaste rokavice. Vsak, ki vstopi v omenjeno skladišče, mora nositi popolno zaščitno opremo ali prestati dva tedna karantene. Komore za zdaj samevajo, ko bodo cepiva dobila dovoljenje za uporabo s strani kitajskega regulatorja za zdravila, pa jih bodo hitro napolnili. Kmalu zatem bodo prve doze cepiv naložili na posebne oddelke tovornih letal in jih poslali na različne konce sveta, tudi v najrevnejše države na svetu.

S cepivi želijo popraviti načeti ugled v svetu

Kitajska po poročanju CNN s cepivi proti covid-19 načrtuje novo globalno kampanjo, s katero najprej želi popraviti svoj ugled v mednarodni javnosti, ki je bil načet po tem, ko se je na državo vsul plaz očitkov, da je ob začetku izbruha epidemije novega koronavirusa v mestu Vuhan v provinci Hubej napačno ocenila razmere in podcenjevala resnost zdravstvene krize.

V Pekingu si leto dni po potrditvi prvih primerov okužb v Vuhanu želijo, da drugje po svetu nanje ne bi več gledali kot odgovorne za razmah širjenja virusa, ampak kot tiste, ki bodo pomagali zajeziti pandemijo. Cepiva bodo postala pomemben instrument kitajske zunanje politike, s čimer bo azijska velesila na mehek način promovirala svojo moč in širila mednarodni vpliv, ocenjuje strokovnjak za globalno zdravje Janzong Huang z inštituta za mednarodne odnose v Washingtonu.

Na Kitajskem si želijo, da drugje po svetu nanje ne bi gledali kot na krivce za razmah virusa, ampak kot tiste, ki so pomagali pandemijo pripeljati h koncu. Foto: Reuters

Po njegovih besedah je Kitajska v zgodnjih fazah pandemije svoj ugled v svetu že poskušala popraviti z donacijami zaščitnih mask in druge medicinske opreme v države, ki jih je pandemija covid-19 najbolj prizadela, a se ji to ni najbolj posrečilo zaradi vprašljive kvalitete mask in obtožb, da poskuša Peking zagnati kampanjo dezinformacij glede tega, kdo je odgovoren za razvoj pandemije. Cepiva proti covid-19 zdaj predstavljajo novo priložnost za Peking, da bi cilje v diplomaciji uresničeval s pomočjo cepiv.

Kitajska v ogenj pošilja pet različnih cepiv

Štiri kitajska farmacevtska podjetja trenutno zaključujejo razvoj petih cepiv proti bolezni covid-19, ki so v zadnji fazi množičnih testiranj na ljudeh. Tretja faza množičnih testiranj predstavlja zadnji in najpomembnejši korak, proizvajalci cepiv iščejo odobritev pristojnih regulatorjev. Ker na Kitajskem v zadnjih mesecih odkrijejo zanemarljivo malo število novih okužb s covid-19 v primerjavi z Evropo in drugimi celinami, so kitajska farmacevtska podjetja učinkovitost svojih cepiv testirala v tujini.

Tretjo fazo testiranj cepiv so kitajski proizvajalci tako izpeljali v najmanj 16 različnih državah po svetu. V zameno za to so številnim državam obljubili, da bodo imela prednost pri dostopu do najuspešnejših cepiv. Sinovac Biotech je na primer podpisal pogodbe, po katerih bo Brazilija dobila 46 milijonov doz njihovega cepiva proti covid-19, Turčija pa 50 milijonov. Ob tem bodo 40 milijonov doz koncentrata cepiva poslali v Indonezijo, s čimer bodo tej azijski državi omogočili lokalno proizvodnjo cepiva.

Štiri kitajska farmacevtska podjetja trenutno zaključujejo razvoj petih cepiv proti bolezni covid-19, ki so v zadnji fazi množičnih testiranj na ljudeh. Foto: Reuters

V podjetju CanSino Biologics, ki je razvilo cepivo proti covid-19 z raziskovalno podporo kitajske vojske, pa bodo 35 milijonov doz svojega cepiva dostavili Mehiki, ki je bila ena od prvih držav, ki jim je omogočila klinična testiranja. Ker je Kitajska v veliki meri že zajezila širjenje covid-19 znotraj svojih meja in ji bržkone ne bo treba cepiti velikega dela svoje populacije, lahko velesila sklepa dogovore z drugimi državami, ki za razliko od nje v tem trenutku veliko bolj potrebujejo uspešno cepivo.

Peking prednjači v pobudi za globalno dostopno cepivo za vse

Kitajska zunanjepolitična kampanja za globalni odstop do cepiva proti novemu koronavirusu se tako močno razlikuje od pristopa ameriške administracije pod vodstvom odhajajočega predsednika Donalda Trumpa, ki se skladno s sloganom "Amerika prva" najprej zavzema za cepljenje Američanov, šele nato pa bi cepivo ponudili tudi drugim državam. "Do zdaj s strani ZDA nismo slišali, da bodo določen odstotek njihovega cepiva namenili za podporo revnim državam. To Kitajsko postavlja v še boljši položaj," pojasnjuje Huang.

Oktobra se je azijska velesila tako pridružila pobudi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za enakomerno distribucijo cepiva proti covid-19 v bogatih in revnih državah. Namen projekta z imenom COVAX je odvračanje posameznih držav od kopičenja velikih zalog cepiv v skladiščih in promoviranje hitrega cepljenja visokorizičnih skupin ljudi v vseh državah na svetu. Ker ZDA pri omenjeni iniciativi niso v ospredju, delno tudi zaradi Trumpovih stališč do WHO, je to pozicijo zasedla Kitajska.

Kitajski predsednik Ši Džinping je že letos spomladi izjavil, da bo Kitajska svoja cepiva proti bolezni covid-19 zasnovala kot "globalno javno dobro". Foto: Reuters

Njeni voditelji so že pred jesenjo javno govorili o tem, da mora biti cepivo dostopno tudi državam v razvoju. Kitajski predsednik Ši Džinping je denimo že maja izjavil, da bo Kitajska svoja cepiva proti covid-19 zasnovala kot "globalno javno dobro" ter da bo s tem pomembno "prispevala k dostopnosti in dosegljivosti cepiva za države v razvoju". Junija je nato zagotovil, da bodo med prvimi, ki bodo imele koristi od učinkovitega cepiva, afriške države. Kitajski premier Li Kečjang pa je avgusta dejal, da bodo prioritetni dostop do cepiva dobile tudi Kambodža, Mjanmar, Laos, Tajska in Vietnam, kitajski uradniki pa so omenjali tudi Malezijo in Afganistan.

Načrti azijske velesile bodo odvisni od uspešnosti cepiv

Največje azijske države pri tem seveda ne vodijo zgolj solidarnostni razlogi, pač pa tudi konkretni zunanjepolitični in gospodarski interesi. Večina od prej omenjenih držav, ki jim bo Kitajska omogočila dostop do cepiva, je vključena v več milijard ameriških dolarjev vreden kitajski infrastrukturni in trgovinski program En pas, ena cesta. Ta se je med pandemijo nekoliko pomaknil v ozadje, zdaj pa kitajski uradniki že začenjajo pogovore o tako imenovani zdravstveni svilni cesti.

Vendar pa Kitajska za zdaj nima pretiranega razloga za optimizem. Mednarodni strokovnjaki dvigajo obrvi nad tem, da so v državi z eksperimentalnimi cepivi, torej še preden so ta prestala vsa klinična testiranja, cepili okoli milijon ljudi. Ob tem opozarjajo, da kitajska farmacevtska podjetja do danes še niso razkrila rezultatov tretje faze kliničnih testiranj, ki govorijo o tem, kako učinkovita so njihova cepiva. Prej omenjeno cepivo ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha tako kot cepivo ameriške Moderne na primer ponuja 90-odstotno, cepivo britanske AstraZenece pa v povprečju 70-odstotno zaščito.

Pomembna prednost, ki jo imajo kitajska cepiva v primerjavi s cepivi Pfizerja in Moderne, je način hranjena cepiva. Pfizerjevo cepivo je treba hraniti na kar -75 stopinjah Celzija, cepivo Moderne pa na -30 stopinjah, da molekule mRNA, na katerih temeljita omenjeni cepivi, ne razpadejo. Gre za najsodobnejše zasnovani cepivi, medtem ko so Kitajci pri razvoju cepiv proti covid-19 sledili klasičnemu pristopu in uporabili oslabljen virus. Omenjena cepiva se hrani na temperaturi od dve do osem stopinj Celzija, transport in distribucija omenjenih cepiv pa tako bistveno enostavnejša od tistih, ki so jih razvili na zahodu.