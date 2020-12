V Veliki Britaniji odobrili cepivo Pfizerja in BioNTecha

"Vlada je danes sprejela priporočilo neodvisne regulatorne agencije za zdravila in zdravstvene izdelke (MHRA), da za uporabo odobri cepivo Pfizer-BioNTech proti covidu-19," so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili z ministrstva za zdravje. "Cepivo bo po vsej Veliki Britaniji na voljo od prihodnjega tedna," so zapisali v izjavi. Prednost pri cepljenju bodo imeli oskrbovanci domov ter zdravstveno in negovalno osebje, piše STA.