Britanci na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu aretirali Juliana Assanga #video

Britanska policija je po sedmih letih bivanja na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu danes aretirala ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assanga. Predstavniki policije so sporočili, da so Assangea priprli in da ga bodo čim prej prepeljali pred sodišče v Westminstru.

Julian Assange dragged out of Ecuadorian embassy and arrested by British police https://t.co/QHAoEQXrms pic.twitter.com/Wr4mYIJ9Pc — Gizmodo (@Gizmodo) 11 April 2019

V javnosti so se že pojavile prve fotografije in posnetki žvižgačeve aretacije, ki prikazujejo, kako policisti Assangea, ki ima dolgo brado, vodijo do policijskega vozila. S posnetkov in fotografij je razvidno, da se je Assange aretaciji upiral. Predstavniki londonske policije so sporočili, da so žvižgača aretirali, ker se ni pustil prepeljati pred sodišče.

Ustanovitelju WikiLeaksa Julianu Assangu, ki je odgovoren za objavo zaupnih depeš ameriških diplomatov leta 2010, je na Otoku že nekaj časa grozila aretacija. Ali bodo britanske oblasti Assangea zdaj izročile ZDA, kjer se bo žvižgač moral soočiti z več obtožbami, v tem trenutku še ni znano. Čez lužo so sicer že večkrat nakazali, da bi Assangea lahko obtožili veleizdaje.

The first photographs showing the arrest of WikiLeaks founder Julian Assange are emerging https://t.co/3BRE6ZRbzq pic.twitter.com/16X2wJStf9 — CNN (@CNN) 11 April 2019

Ekvador Assangeu preklical azil

Ekvadorski predsednik Lenin Moreno je v prvem odzivu na aretacijo ustanovitelja WikiLeaksa po poročanju BBC dejal, da so Assangeu v Ekvadorju preklicali azil. Za to so se po njegovih navedbah odločili zaradi ponavljajočih kršitev mednarodnih konvencij.

Britanski minister za Evropo in obe Ameriki Alan Duncan je po poročanju Sky News Assangeovo aretacijo komentiral z besedami, da je zdaj na potezi sodišče. "Absolutno je prav, da se Assange pred britanskim sodiščem na primeren način sooči z obtožbami," je dejal Duncan. Ob tem se je zahvalil ekvadorskemu predsedniku za uspešno policijsko akcijo in dodal, da bo današnjemu dogodku sledil obširen dialog med obema državama.

Assange se je po objavi zaupnih depeš ameriških diplomatov in drugih zaupnih ameriških dokumentov zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu leta 2012, da bi se tako izognil morebitni izročitvi ZDA. Formalno se je skušal sicer izogniti izročitvi na Švedsko zaradi obtožb posilstva, ki so bile lani umaknjene.