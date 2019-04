Brexit: Velika Britanija bo EU zapustila najkasneje do 31. oktobra

Velika Britanija bo EU zapustila najkasneje do konca letošnjega oktobra. Na fotografiji britanska premierka Theresa May.

Voditelji 27 članic EU in britanska premierka Theresa May so se v Bruslju po osmih urah razprave dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra. Mayeva poudarja, da se Velika Britanija še vedno lahko izogne izvedbi evropskih volitev, če ločitveni sporazum ratificira pred 22. majem. V tem primeru bi država uradno izstopila iz EU 1. junija.

V vmesnem času je tok dogodkov v rokah Združenega kraljestva, ki lahko potrdi ločitveni sporazum, lahko ponovno premisli o strategiji za brexit, kar lahko vodi v spremembe politične izjave o prihodnjih odnosih, ne pa ločitvenega sporazuma, lahko pa tudi prekliče sprožitev 50. člena pogodbe EU, ki opredeljuje izstop članice iz EU, je povedal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Preložitev ne bo trajala dlje od 31. oktobra

Dogovorjena preložitev s ciljem ratifikacije izstopnega sporazuma bo trajala le tako dolgo, kot je treba, in nikakor ne dlje od 31. oktobra. Če obe strani izstopni sporazum potrdita pred tem datumom, se izstop zgodi prvi dan v mesecu, ki sledi, piše v sklepih, ki so jih sprejeli voditelji 27 članic ob soglasju Združenega kraljestva.

Evropski voditelji ob tem poudarjajo, da se v tem vmesnem obdobju ne sme dopustiti spodkopavanje delovanja institucij EU. Če je Britanija od 23. do 26. maja še vedno država članica Unije in če ne potrdi ločitvenega sporazuma do 22. maja, mora izvesti evropske volitve. Če tega ne stori, se izstop zgodi 1. junija.

Poleg tega se v času drugega podaljšanja roka za brexit ne sme odpirati ločitveni sporazum in začeti pogajanja o prihodnjem partnerstvu. Združeno kraljestvo se zavezuje, da bo zagotovilo lojalno sodelovanje, denimo, da se bo vzdržalo ukrepov, ki bi lahko ogrozili doseganje ciljev EU.

Juncker in Tusk zaupata Mayevi, da bo spoštovala načelo lojalnega sodelovanja

Za Veliko Britanijo bodo veljale vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva, tudi glasovalna pravica, je še izpostavil predsednik Evropskega sveta. Tako Tusk kot predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zaupata britanski premierki Theresi May, da bo spoštovala načelo lojalnega sodelovanja.

O glasovih z Otoka, ki govorijo o tem, da želi biti Velika Britanija težavna partnerica, je Juncker dejal, da to ni nič novega. Pozval je k umiritvi razmer in izpostavil, da lahko EU o večini ključnih vprašanj v prihodnjih mesecih odloči s kvalificirano večino. "Možnosti za to, da Velika Britanija blokira odločitve, so zelo omejene," je poudaril Juncker.

Čeprav je odlog krajši, kot je želel Tusk, je po njegovem prepričanju tudi v tem času z dobro voljo možna dobra rešitev. "Prosim, ne zapravite tega časa," je Tusk pozval Britance. Na vprašanje, ali ni odlog premalo kratek, da bi pomenil zadosten pritisk na Britance, in premalo dolg, da bi vsaj za nekaj časa EU zagotovil odmor od brexita, je Tusk odgovoril, da je "vedno bolje imeti del nečesa kot vse od ničesar".

Britanci v petek opolnoči ne bodo izstopili iz EU

Dogovor vključuje tudi vmesni pregled v juniju. Tusk in Juncker sta poudarila, da bodo junija zgolj pregledali stanje. "Junij ni točka preloma, ni trenutek za nove odločitve. To mora biti jasno," je poudaril Tusk. "Ključen trenutek bo oktober," je dodal Juncker.

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se ga je v minulih tednih opisovalo kot največjega nasprotnika daljše preložitve, je dogovor pozdravil kot najboljši možni kompromis, ki je omogočil ohranitev enotnosti sedemindvajseterice. 31. oktober je po njegovih besedah ključen datum, ker se nato začne mandat novi Evropski komisiji.

Juncker je pripomnil, da mu je datum 31. oktober všeč, saj se mu mandat izteče 1. novembra, tako da predvideva, da seja ne bo nočna, ker jo bo sicer moral opolnoči zapustiti. Nemška kanclerka Angela Merkel je ocenila, da je bil večer zelo intenziven in dober, saj je bila ohranjena enotnost.

Z dogovorom o drugi preložitvi brexita se je EU izognila neurejenemu izstopu Združenega kraljestva, ki bi se sicer zgodil v petek opolnoči. Na vprašanje, ali ne bomo konec oktobra v povsem enakem položaju kot danes, Tusk odgovarja, da si do takrat seveda vsi želijo potrditve ločitvenega sporazuma, a da je prestar, da bi izključil druge scenarije.

Šarec: Kompromis o odlogu brexita je tudi v interesu EU

Kompromis o odlogu brexita do konca oktobra je tudi v interesu EU, ne samo v interesu Združenega kraljestva, je po koncu vrha EU v Bruslju poudaril slovenski premier Marjan Šarec. V tem času pričakujemo, da bo Velika Britanija ravnala v skladu z našimi pričakovanji, je dejal Šarec. Ne moremo vedno razpravljati samo o brexitu, ker to zdaj že malo hromi delovanje EU, saj ne razpravljamo o nekaterih pomembnejših zadevah, je poudaril predsednik vlade.

Na vprašanje, ali imajo jamstva, da bo oktobra drugače, premier odgovarja, da jamstva v politiki nikoli ni. Je pa doseženi kompromis pokazal enotnost, kar je pomembno, saj dokler bo EU enotna, se lahko nadejamo pametnih odločitev, je izpostavil. Šestmesečni odlog je po Šarčevih besedah kompromis med tistimi, ki so želeli enoletno podaljšanje roka za brexit, in tistimi, ki so bili za takojšen odhod Velike Britanije iz EU 30. junija. A to niti ni pomembno, pomembno je, da so sklepi sprejeti, je dodal premier.

O tem, kako pomembno vlogo je pri določitvi datuma za odlog igralo dejstvo, da se konec oktobra izteče mandat Evropski komisiji, je Šarec dejal, da se postopki za izbor nove komisije začnejo že bistveno prej in da 31. oktober ne igra tako velike vloge. "Politika bi bila enostavna, če ne bi bilo treba včasih sprejemati težkih odločitev. Nocoj je bila gotovo taka odločitev," je dejal premier. Na vprašanje, kako je zadovoljen s pojasnili Mayeve, pa je odgovoril: "Tako kot vedno. Po vsakem takem pojasnilu spet sedimo tukaj."