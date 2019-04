Brexit: britanski pristop kot zobna krema

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luksemburški zunanji minister Jean Asselborn je britanski pristop k brexitu ponazoril z zobno kremo. "Britanci so dogovor spremenili v nedogovor, zdaj pa poskušajo nedogovor spremeniti nazaj v dogovor. To je podobno kot z zobno kremo - zlahka gre iz tube, nazaj pa ne," je dejal ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU v Luksemburgu.

"Brexit se bo zgodil jutri, pojutrišnjem ali pač na neki točki. A zadeva je resna," je še opozoril Jean Asselborn, ki izhaja iz domovine trenutnega predsednika komisije Jeana-Clauda Junckerja.

EU po Asselbornovih besedah pomaga po svojih najboljših močeh. Večina Evropejcev in Britancev upa, da ne bo brexita brez dogovora, je ocenil dolgoletni luksemburški minister. "Držimo pesti in upamo, da bodo torijci in laburisti storili vse za širok konsenz," je izpostavil dva dneva pred vrhom EU o brexitu. Na tem bodo voditelji preostalih 27 članic Unije odločali o prošnji Mayeve za vnovično preložitev brexita.

Preložili bi do konca junija

Trenutno kot rok za izstop, ki je bil sprva predviden 29. marca, velja 12. april, britanska premierka pa je v petek zaprosila za preložitev brexita do 30. junija. Zatrdila je, da si bo njena vlada prizadevala za izstop do 23. maja, a se bo pripravljala na evropske volitve za primer, če brexit do takrat ne bo možen.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pred dnevi dejal, da se lahko v primeru potrditve ločitvenega sporazuma do 12. aprila brexit preloži do 22. maja. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pa je po neuradnih navedbah predlagal enoletno "prožno" preložitev. Končno odločitev o že drugi preložitvi brexita morajo voditelji sedemindvajseterice sprejeti soglasno.

Kot je danes poudaril tiskovni predstavnik nemške kanclerke Angele Merkel, je pomembno, da preostale članice glede (ne)preložitve brexita govorijo z enim glasom. "Odločnost in soglasnost sta na vrhu odločilna," je dejal. Foto: Reuters Nemška kanclerka Angela Merkel bo jutri v Berlinu gostila britansko premierko Thereso May na pogovorih o izstopu Velike Britanije iz EU. "Kanclerka in britanska premierka bosta izmenjali mnenja o brexitu ter o sredinem izrednem vrhu Evropskega sveta," je sporočil tiskovni predstavnik Merklove Steffen Seibert. Merklova in Mayeva se bosta sešli dan pred vrhom v Bruslju, na katerem bodo voditelji preostalih 27 članic Unije odločali o prošnji Mayeve za vnovično preložitev brexita.

Nihče ne bi brexita brez dogovora

Da nihče ne želi izstopa brez dogovora in da se je temu scenariju treba izogniti, je poudaril tudi španski zunanji minister Josep Borrell. Naslednji dnevi in ure so po njegovi oceni ključni.

Borrell obžaluje, da so se torijci in laburisti začeli pogovarjati tako pozno, a dodaja, da je bolje pozno kot nikoli, in upa na čezstrankarski dogovor, ki bi zagotovil potrditev že trikrat zavrnjenega ločitvenega sporazuma.

Predlog enoletne prožne preložitve brexita je po Borrellovem mnenju izvedljiv, vendar pa španski minister izpostavlja, da je britanska premierka Theresa May prosila za krajšo preložitev, da doseže dogovor z vodjo opozicijskih laburistov Jeremyjem Corbynom.

Vse za dogovor

Britanski zunanji minister Jeremy Hunt pa je danes v Luksemburgu izpostavil, da bo Mayeva storila vse - obrnila vsak kamen - da bi dosegla dogovor o brexitu.

Na vprašanje, ali bo britanska vlada morala pristati na obstanek Združenega kraljestva v carinski uniji, da bi zagotovila dogovor z laburisti o urejenem brexitu, je Hunt odgovoril, da v takšna pogajanja ni mogoče s povsem zacementiranimi stališči, ker ne bi bila smiselna.

V EU že nekaj časa govorijo, da mora Mayeva najti konsenz v čezstrankarskih pogajanjih in to zdaj tudi počne. V našem sistemu je za Mayevo zelo zelo težko začeti pogajanja z nekom, kot je Corbyn, a to počne, ker je popolnoma zavezana temu, da Britancem zagotovi brexit, je še dejal Hunt.