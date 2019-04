Evropski voditelji naj bi ugodili Mayevi in pristali na preložitev brexita

Britanska premierka Theresa May je prosila za odlog brexita do 30. junija.

Foto: Getty Images

Voditelji 27 držav članic EU bodo drevi v Bruslju odločali o vnovični preložitvi brexita, ki je predviden v petek opolnoči. Britanska premierka Theresa May je prosila za odlog do 30. junija. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk medtem predlaga daljšo preložitev, in sicer največ za eno leto. Države članice so nakazale pripravljenost na preložitev, a pod strogimi pogoji.