Mayeva pred evropskim vrhom o brexitu k Merklovi in Macronu

Britanska premierka Theresa May in nemška kanclerka Angela Merkel

Britanska premierka Theresa May in nemška kanclerka Angela Merkel Foto: Reuters

Britanska premierka Theresa May je v petek v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku zaprosila za preložitev brexita do 30. junija. Zatrdila je, da si bo njena vlada prizadevala za izstop do 23. maja, a se bo pripravljala na evropske volitve za primer, če brexit do takrat ne bo mogoč.

EU precej zadržana do prošnje Mayeve

V Bruslju in državah članicah EU so do prošnje Mayeve precej zadržani. Kot opozarjajo, od Londona pričakujejo predvsem jasen načrt, kako naprej. Kot vse verjetnejša možnost se kaže daljša preložitev brexita, a pri tem je ob izvedbi evropskih volitev pričakovati niz ostrih pogojev, zlasti za zagotovitev lojalnega sodelovanja britanske strani v času preložitve.

So pa še vedno mogoči tudi preostali trije scenariji: brexit brez dogovora, krajša preložitev brexita ob potrditvi ločitvenega sporazuma in preklic sprožitve 50. člena pogodbe EU, ki ureja izstop članice iz povezave.

Evropski voditelji bodo odločitev sprejeli soglasno

O razvoju dogodkov v zvezi z brexitom bodo pred vrhom EU danes v Luksemburgu govorili tudi ministri EU za evropske zadeve. Viri pri EU so pred današnjim sestankom poudarili, da bo odločitev politična in da se položaj dnevno spreminja, zato niso hoteli ugibati o izidu vrha.

Združeno kraljestvo bi moralo po prvotnem načrtu EU zapustiti 29. marca, nato so rok podaljšali do 12. aprila. Končno odločitev o že drugi preložitvi brexita bodo voditelji sedemindvajseterice sprejeli soglasno.