Britanska vlada določila 23. maj za datum evropskih volitev

Britanska vlada je danes določila 23. maj za datum evropskih volitev. Dodali so sicer pričakovanje, da jim jih ne bo treba izvesti in da bo Združeno kraljestvo do takrat že zapustilo Evropsko unijo.

Tiskovni predstavnik vlade je sporočil, da so parlamentu predložili uradni datum volitev. S tem je vlada opravila zakonsko potrebne korake, če bi Združeno kraljestvo sodelovalo na volitvah v Evropski parlament.

"A vlada še naprej namerava zapustiti EU z dogovorom in sprejeti potrebno zakonodajo pred 22. majem, tako da nam ne bo treba sodelovati," je dodal.

Morali bi oditi že konec marca

Združeno kraljestvo bi moralo po prvotnem načrtu EU zapustiti 29. marca, nato so rok podaljšali do 12. aprila. Britanska premierka Theresa May pa je prejšnji teden zaprosila za novo preložitev brexita do 30. junija, ob tem pa zatrdila, da si bodo prizadevali za izstop do 23. maja, a se vseeno pripravljali na evropske volitve za primer, če brexit do takrat ne bo možen.

V Bruslju in članicah EU so sicer do prošnje Mayeve dokaj zadržani. Kot opozarjajo, od Londona pričakujejo predvsem jasen načrt, kako naprej. O že drugi preložitvi bodo evropski voditelji odločali na izrednem vrhu EU v sredo.