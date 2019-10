Brexit: britanska vlada bo v parlament vložila zahtevano zakonodajo

Britanski premier Boris Johnson je sicer načrtoval, da bodo britanski poslanci že v soboto podprli nov ločitveni sporazum, ki sta ga v četrtek dosegla britanska vlada in EU in ki naj bi zagotovil urejen britanski izstop iz Unije 31. oktobra. A ga je doletel hladen tuš, saj so poslanci sklenili, da bodo o dogovoru odločali šele po sprejetju potrebne zakonodaje za urejen izhod iz EU.

Vlada bo v parlament vložila zahtevano zakonodajo

Kdaj naj bi se to zgodilo, ostaja odprto. Predsednik poslanske zbornice John Bercow je v soboto nakazal, da bi morali zakonski predlogi glede brexita opraviti celotno parlamentarno pot, kar pomeni, da bi to trajalo precej dlje časa, kot si to predstavljajo na Downing Streetu. Tam napovedujejo, da bodo predlog zahtevane zakonodaje parlamentu predstavili že danes, poslanci pa naj bi nato o tem še isti dan glasovali. Ali se bo proces res odvil na ta način, bo Bercow predvidoma sporočil že danes popoldne.

Vlada je sicer optimistična in prepričana, da bo parlament ločitveni dogovor na koncu tudi pravočasno potrdil in da bo Združeno kraljestvo EU lahko zapustilo 31. oktobra. Sobotna razprava v parlamentu tovrstnega optimizma sicer ne potrjuje. Laburisti so Johnsonov ločitveni dogovor označili za še slabšega od prejšnjega predloga nekdanje premierke Therese May, ki ga je parlament trikrat zavrnil. Dogovoru nasprotujejo tudi severnoirski unionisti, ki sicer podpirajo manjšinsko vlado konservativcev.

EU čaka na to, kaj bodo storili v Londonu

V EU medtem previdno čakajo, kako se bodo odvili dogodki v Londonu. Evropski parlament bo danes začel obravnavo novega ločitvenega dogovora, če bo potrjen v britanskem parlamentu, pa bodo morda o njem glasovali tudi evroposlanci.

Morda se bodo danes začeli tudi posveti glede britanske prošnje o novi preložitvi brexita za tri mesece, za kar so morali v Londonu zaprositi po septembrski odločitvi parlamenta, da bi se izognili neurejenemu brexitu. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je v soboto zvečer, ko je prejel prošnjo iz Londona, napovedal zgolj, da bo začel posvetovanja z voditelji EU, kako se na to odzvati.