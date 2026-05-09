Mogoče bo umetna inteligenca, ki je bolj nagnjena k racionalnosti in preverjanju dejstev ter je zasenčila družbene medije, zadala hud udarec (republikanskemu) populizmu in širjenju teorij zarot, piše ameriški politični analitik Richard Hanania.

Decembra 2013 se je piarovka Justine Sacco med čakanjem na vzlet letala za Cape Town dolgočasila. Zato je na svojem pametnem telefonu odprla aplikacijo Twitter (zdaj X) in objavila naslednje sporočilo: "Grem v Afriko. Upam, da ne bom dobila aidsa. Šalim se. Sem belka!"

Začetek woke obdobja in kulture izbrisa

Ker takrat na večini letov še vedno ni bilo mogoče vzpostaviti brezžičnega interneta, je Saccojeva med prečkanjem oceanov in celin za nekaj ur izklopila internet. Ko je pristala, je ugotovila, da je njeno življenje in kariera uničena. Ko je Saccojeva prispela v Cape Town, so jo milijoni uporabnikov Twitterja, vključno z Donaldom Trumpom, označili za rasistko in jo odpustili z dela, piše ameriški politični analitik Richard Hanania v britanskem mediju Unherd.

"Za mnoge internetne zgodovinarje ta epizoda pomeni začetek woke obdobja in kulture izbrisa, ki je trajala približno do leta 2022 (ali pa ni nikoli izginila, odvisno od tega, koga vprašate). Vendar je za nazaj jasno, da incident Saccojeve pooseblja nekaj drugega: dobo družbenih medijev, ki je svojem temelju populističen način komunikacije in ki je povzročil opustošenje v racionalnem javnem diskurzu ter omogočil populistično politiko, tako levičarsko kot desničarsko, v desetletju, ki je sledilo."

Zdaj, ko umetna inteligenca zasenči družbene medije, je možno, da se to obdobje bliža koncu – in naznanja nekaj bližje novi dobi tehnokratske racionalnosti, trdi Hanania.

Tehnokratska umetne inteligenca proti populističnim družbenim medijem?

Pisatelj Dan Williams je pred kratkim podal različico tega argumenta in poudaril, da so družbeni mediji populistični, medtem ko je umetna inteligenca tehnokratska (podobno trditev o družbenih medijih je Hanania podal že v preteklosti).

"Če verjamete, da smo, odkar se je pojavil Twitter, trpeli zaradi osiromašenega javnega diskurza, morda obstajajo dobri razlogi za upanje, da je rešitev takoj za vogalom. Medtem ko je bila doba družbenih medijev doba, v kateri je imel vsakdo glas in je lahko vsak naključni človek postal viralen, umetna inteligenca govori z avtoriteto in je usposobljena na praktično celotnem korpusu človeškega pisanja – le da ima sposobnost racionalnega razmišljanja in nagnjenost k virom, ki jih elite štejejo za verodostojne."

"To pomeni, da bolj ko umetna inteligenca kanibalizira javni diskurz, manj zarotniška je in bolj verjetno temelji na dejstvih. Zanimivo je, da obstajajo dokazi, ki kažejo, da ameriška desnica – stran, ki se mora najbolj vrniti v stik z realnostjo sredi vzpona osebnosti, kot je Candace Owens – bolj uporablja najboljše orodje, ki ga imamo za to."

"Sistemi umetne inteligence po definiciji optimizirajo inteligenco"

Z družbenimi mediji je vsak posameznik svoj ustvarjalec vsebin, angažiranost pa je ključna. Ker večina ljudi ni tako pametna ali pa jih resnica ne zanima tako zelo, če ne oboje, so največji računi na družbenih medijih po navadi senzacionalistični in niso ravno zagovorniki intelektualne poštenosti, dejanske natančnosti ali logične skladnosti. Ljudje želijo slišati o tem, kako je njihovo pleme bolj moralno vzvišeno in pravično, in uživajo v čustveno nabiti retoriki in teorijah zarote, zaradi katerih se svet zdi bolj berljiv. Sistemi umetne inteligence pa po definiciji optimizirajo inteligenco. Ljudje plačujejo za te modele, ker želijo natančne predstavitve sveta, piše Hanania.

Zanimivo je, da ko poskušate programirati umetno inteligenco tako, da odraža določene politične pristranskosti, se vse skupaj pomeša. Obstajal je znameniti eksperiment Google Gemini, v katerem je bilo modelu naročeno, naj slikam doda raznolikost. Rezultat: zgodnji Gemini je postal tarča posmeha, potem ko je izpljunil slike temnopoltih nacistov.

Poskus z anti-woke umetno inteligenco

Obstaja tudi izkušnja z Grokom. Ko je Elon Musk poskušal ustvariti "anti-woke" umetno inteligenco, je model začel slediti fašističnim in nacističnim desničarskim izjavam. Musk je nato ta eksperiment ukinil in od takrat se Grok obnaša veliko bolj kot drugi ugledni modeli umetne inteligence, čeprav z bolj subtilnim desničarskim nagibom.

"Lekcija je globoka. Lahko bi rekli, da ne morete ustvariti umetne inteligence, ki bi bila vredna uporabe, hkrati pa ji naročiti, naj sprejme Muskov pogled na politično realnost. Podatki za učenje in parametri modela lahko stvari izkrivijo v eno ali drugo smer, vendar obstajajo nekatere omejitve glede tega, v kaj lahko sistem verjame in je še vedno, no, inteligenten."

Vendar se s tem postavlja naravno vprašanje: zakaj bi ljudje, ki so se popolnoma obrnili proti elitnim institucijam – od osrednjih medijev do lokalne bolnišnice – zaupali modelom umetne inteligence, se sprašuje Hanania.

Lahko umetne inteligenca prepriča teoretike zarot?

Hanania pojasnjuje, da se pogledi ljudi na svet ne gradijo ali dekonstruirajo v eni sami interakciji. Povprečen teoretik zarote ne bo preveril dejstev nekaj informacij in nenadoma postal racionalen. Toda sčasoma bi lahko vključitev klepetalnih robotov v naše procese oblikovanja mnenj – tako, da bi vprašali Groka ali prebrali odgovore, ko to storijo drugi – ustvarila boljše intuicije o tem, komu in čemu verjeti.

Hanania se sklicuje na raziskavo, ki jo je vodil profesor ekonomije Thomas Renault. Ta je raziskovala, kako se preverjanje dejstev uporablja v praksi. Preiskali so vse objave na omrežju X med februarjem 2025 in septembrom 2025, ki so označevale bodisi Grok bodisi storitev umetne inteligence z imenom Perplexity, in analizirali 1.671.841 zahtev za preverjanje dejstev.

Ugotovili so, da so republikansko usmerjeni računi pogosteje spraševali, ali so informacije resnične. Ne samo to, ampak so republikanci bolj tarča preverjanja dejstev, tako s strani republikanskih (107,5 odstotkov) kot demokratskih (83 odstotkov) računov. Na splošno sta Grok in Perplexity pogosteje menila, da republikanci niso resnicoljubni.

So demokrati bolj resnicoljubni kot republikanci?

Tako imamo izjemno ugotovitev, da čeprav je bil Grok zasnovan kot anti-woke in so republikanci tisti, ki ga nesorazmerno uporabljajo, orodje še vedno ocenjuje demokrate kot bolj usmerjene k resnici. To je skladno s tem, kar vidimo pri opombah uporabnikov omrežja X, ki kažejo, da republikanci pogosteje kot demokrati delijo lažne informacije na družbenih omrežjih in na splošno manj ločijo dejstva od fikcije.

"Nič od tega ni presenetljivo, glede na to, da je današnja republikanska baza manj izobražena in manj verjetno komunicira z verodostojnimi viri novic," trdi Hanania.

Tako imamo zanimiv in na videz paradoksalen rezultat, da so republikanci na družbenih omrežjih bolj odvisni od umetne inteligence, čeprav jim ta govori, da so njihove najljubše pripovedi pogosteje napačne kot pripovedi druge strani. To je treba razumeti kot pozitiven znak, še piše Hanania v Unherdu.