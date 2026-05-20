Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Sreda,
20. 5. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Nvidia Kitajska ZDA umetna inteligenca umetna inteligenca Anthropic

Sreda, 20. 5. 2026, 4.00

6 ur, 56 minut

Svarilo pred Kitajsko: tak je najslabši mogoč scenarij za leto 2028

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Leking, Kitajska, superluna | Kitajska bi ob neukrepanju ZDA do leta 2028 lahko postala vodilna svetovna umetnointeligenčna velesila, opozarjajo v Anthropicu. | Foto Shutterstock

Kitajska bi ob neukrepanju ZDA do leta 2028 lahko postala vodilna svetovna umetnointeligenčna velesila, opozarjajo v Anthropicu.

Foto: Shutterstock

Ameriško podjetje Anthropic, ki razvija umetno inteligenco, svari, da bi Kitajska že do leta 2028 lahko prevzela primat nad svetovno umetnointeligenčno industrijo ter da bi kitajska komunistična partija lahko igrala ključno vlogo pri oblikovanju prihodnjih globalnih normativov in standardov umetne inteligence. Vse je odvisno od odločnosti ZDA, opozarjajo v Anthropicu.

Podjetje Anthropic je v daljšem zapisu, ki je bil objavljen tik pred obiskom Donalda Trumpa in delegacije ameriških superbogatašev na Kitajskem, razgrnilo dva potencialna scenarija za stanje umetnointeligenčne industrije v letu 2028. En scenarij je dober, drugi pa slab.

Peking, Prepovedano mesto
Novice V Nemčiji zvoni alarm: Kitajska nekaj skriva in to ni dobro

Kako Kitajska zaobide omejitve in lovi priključek z ZDA

Scenarija so razvili zato, ker kitajska umetnointeligenčna industrija po ugotovitvah Anthropica zelo hitro lovi priključek z ameriško. To ji uspeva zato, ker je ameriški nadzor nad izvozom umetnointeligenčnih čipov precej slab, kar pomeni, da se lahko kitajska tehnološka podjetja naprednih ameriških čipov z obvodnimi strategijami polastijo, čeprav jim jih ameriška podjetja uradno ne smejo prodajati.

Kitajska ob tem izvaja tudi tako imenovane napade z destilacijo, kar pomeni, da Kitajci na ameriških umetnointeligenčnih platformah z lažnimi podatki ustvarjajo na tisoče uporabniških računov, množično zbirajo odzive ameriških umetnointeligenčnih modelov, nato pa z njimi urijo lastno umetno inteligenco. S tem pri razvoju domačih modelov UI prihranijo milijarde evrov.

V podjetju Anthropic so že februarja letos tri največja kitajska umetnointeligenčna podjetja – DeepSeek, MiniMax in MoonshotAI – obtožili, da zlorabljajo Anthropicovo umetno inteligenco Claude, da bi z njo razvijali lastne inteligenčne modele. | Foto: Reuters V podjetju Anthropic so že februarja letos tri največja kitajska umetnointeligenčna podjetja – DeepSeek, MiniMax in MoonshotAI – obtožili, da zlorabljajo Anthropicovo umetno inteligenco Claude, da bi z njo razvijali lastne inteligenčne modele. Foto: Reuters

Združene države Amerike imajo trenutno še konkretno prednost pred kitajsko umetnointeligenčno industrijo, ob tem poudarjajo v Anthropicu. Glavno vlogo pri tem igrajo najzmogljivejši čipi oziroma tehnologija, ki jo ZDA zagotavljajo partnerji, kot so ASML, TSMC in Nvidia. Kitajska takšnih čipov preprosto še ne more proizvajati sama, a to bi se lahko spremenilo razmeroma kmalu, so opozorili. 

JAS-39 gripen
Novice So to letala, ki bodo ustavila ruski napad?

Anthropicova dva scenarija za leto 2028

Kot so v zapisu na spletni strani pojasnili pri Anthropicu, pričakujejo, da se bo do leta 2028 uresničil eden od dveh mogočih scenarijev, ki bosta določila, kdo bo čez dve leti alfa in omega svetovne umetnointeligenčne industrije.

Scenarij 1: Združene države Amerike zakrpajo luknje v nadzoru izvoza umetnointeligenčnih čipov in začnejo temeljito izvajati izvozne omejitve. Razlika v računski moči med ZDA in Kitajsko naraste na 11-kratnik današnje, ameriški umetnointeligenčni modeli pa zadržijo od 12- do 24-mesečno vodstvo pred najbližjimi zasledovalci. In morda še najpomembneje: demokracije določajo globalne normative uporabe in upravljanja umetne inteligence.

Združene države Amerike trenutno še imajo konkretno prednost pred kitajsko umetnointeligenčno industrijo, poudarjajo v Anthropicu. Glavno vlogo pri tem igrajo najzmogljivejši čipi oziroma tehnologija, ki jo ZDA zagotavljajo partnerji, kot so ASML, TSMC in Nvidia. Kitajska takšnih čipov preprosto še ne more proizvajati sama. | Foto: Shutterstock Združene države Amerike trenutno še imajo konkretno prednost pred kitajsko umetnointeligenčno industrijo, poudarjajo v Anthropicu. Glavno vlogo pri tem igrajo najzmogljivejši čipi oziroma tehnologija, ki jo ZDA zagotavljajo partnerji, kot so ASML, TSMC in Nvidia. Kitajska takšnih čipov preprosto še ne more proizvajati sama. Foto: Shutterstock

Scenarij 2: ZDA ne ukrepajo, Kitajska se po računski moči in naprednosti umetnointeligenčnih modelov tako rekoč izenači z njimi. Kitajska globalne trge preplavi s cenejšimi umetnointeligenčnimi modeli, globalne normative uporabe in upravljanja umetne inteligence pa oblikuje kitajska komunistična partija. Pojavi se tudi tveganje izvoza nadzornih orodij, podprtih z umetno inteligenco, drugim avtoritarnim vladam po svetu.

Na dan Anthropicovega opozorila so ZDA odobrile prodajo najzmogljivejših čipov kitajskim podjetjem

Združene države Amerike so ravno na dan, ko je Anthropic razkril dva scenarija za razvoj umetnointeligenčne industrije do leta 2028, odobrile prodajo Nvidijinih zmogljivih umetnointeligenčnih čipov H200 desetim kitajskim tehnološkim podjetjem. Med njimi so velikani industrije, kot so Alibaba, Tencent in ByteDance. Uradna distributerja Nvidijinih čipov na Kitajskem bosta med drugim Lenovo in Foxconn.

Kot je poročala tiskovna agencija Reuters, kljub ameriški odobritvi izvoza na Kitajsko v skladu z novimi pravili ni bil dobavljen še niti en čip H200. Šlo naj bi za odločitev Pekinga. 

Elon Musk
Novice Velik poraz za Elona Muska
Xi Jinping, Donald Trump
Novice Kaos v zakulisju Trumpovega obiska na Kitajskem: incidenti s tajno službo in novinarji
Michael Burry
Novice Svarilo iz ZDA: zdi se, da so to zadnji lepi meseci

Nvidia Kitajska ZDA umetna inteligenca umetna inteligenca Anthropic
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.