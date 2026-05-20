Svarilo pred Kitajsko: tak je najslabši mogoč scenarij za leto 2028

Ameriško podjetje Anthropic, ki razvija umetno inteligenco, svari, da bi Kitajska že do leta 2028 lahko prevzela primat nad svetovno umetnointeligenčno industrijo ter da bi kitajska komunistična partija lahko igrala ključno vlogo pri oblikovanju prihodnjih globalnih normativov in standardov umetne inteligence. Vse je odvisno od odločnosti ZDA, opozarjajo v Anthropicu.

Podjetje Anthropic je v daljšem zapisu, ki je bil objavljen tik pred obiskom Donalda Trumpa in delegacije ameriških superbogatašev na Kitajskem, razgrnilo dva potencialna scenarija za stanje umetnointeligenčne industrije v letu 2028. En scenarij je dober, drugi pa slab.

Kako Kitajska zaobide omejitve in lovi priključek z ZDA

Scenarija so razvili zato, ker kitajska umetnointeligenčna industrija po ugotovitvah Anthropica zelo hitro lovi priključek z ameriško. To ji uspeva zato, ker je ameriški nadzor nad izvozom umetnointeligenčnih čipov precej slab, kar pomeni, da se lahko kitajska tehnološka podjetja naprednih ameriških čipov z obvodnimi strategijami polastijo, čeprav jim jih ameriška podjetja uradno ne smejo prodajati.

Kitajska ob tem izvaja tudi tako imenovane napade z destilacijo, kar pomeni, da Kitajci na ameriških umetnointeligenčnih platformah z lažnimi podatki ustvarjajo na tisoče uporabniških računov, množično zbirajo odzive ameriških umetnointeligenčnih modelov, nato pa z njimi urijo lastno umetno inteligenco. S tem pri razvoju domačih modelov UI prihranijo milijarde evrov.

V podjetju Anthropic so že februarja letos tri največja kitajska umetnointeligenčna podjetja – DeepSeek, MiniMax in MoonshotAI – obtožili, da zlorabljajo Anthropicovo umetno inteligenco Claude, da bi z njo razvijali lastne inteligenčne modele. Foto: Reuters

Združene države Amerike imajo trenutno še konkretno prednost pred kitajsko umetnointeligenčno industrijo, ob tem poudarjajo v Anthropicu. Glavno vlogo pri tem igrajo najzmogljivejši čipi oziroma tehnologija, ki jo ZDA zagotavljajo partnerji, kot so ASML, TSMC in Nvidia. Kitajska takšnih čipov preprosto še ne more proizvajati sama, a to bi se lahko spremenilo razmeroma kmalu, so opozorili.

Anthropicova dva scenarija za leto 2028

Kot so v zapisu na spletni strani pojasnili pri Anthropicu, pričakujejo, da se bo do leta 2028 uresničil eden od dveh mogočih scenarijev, ki bosta določila, kdo bo čez dve leti alfa in omega svetovne umetnointeligenčne industrije.

Scenarij 1: Združene države Amerike zakrpajo luknje v nadzoru izvoza umetnointeligenčnih čipov in začnejo temeljito izvajati izvozne omejitve. Razlika v računski moči med ZDA in Kitajsko naraste na 11-kratnik današnje, ameriški umetnointeligenčni modeli pa zadržijo od 12- do 24-mesečno vodstvo pred najbližjimi zasledovalci. In morda še najpomembneje: demokracije določajo globalne normative uporabe in upravljanja umetne inteligence.

Scenarij 2: ZDA ne ukrepajo, Kitajska se po računski moči in naprednosti umetnointeligenčnih modelov tako rekoč izenači z njimi. Kitajska globalne trge preplavi s cenejšimi umetnointeligenčnimi modeli, globalne normative uporabe in upravljanja umetne inteligence pa oblikuje kitajska komunistična partija. Pojavi se tudi tveganje izvoza nadzornih orodij, podprtih z umetno inteligenco, drugim avtoritarnim vladam po svetu.

Na dan Anthropicovega opozorila so ZDA odobrile prodajo najzmogljivejših čipov kitajskim podjetjem



Združene države Amerike so ravno na dan, ko je Anthropic razkril dva scenarija za razvoj umetnointeligenčne industrije do leta 2028, odobrile prodajo Nvidijinih zmogljivih umetnointeligenčnih čipov H200 desetim kitajskim tehnološkim podjetjem. Med njimi so velikani industrije, kot so Alibaba, Tencent in ByteDance. Uradna distributerja Nvidijinih čipov na Kitajskem bosta med drugim Lenovo in Foxconn.



Kot je poročala tiskovna agencija Reuters, kljub ameriški odobritvi izvoza na Kitajsko v skladu z novimi pravili ni bil dobavljen še niti en čip H200. Šlo naj bi za odločitev Pekinga.