Avtor:
A. P. K.

Torek,
12. 5. 2026,
21.10

Osveženo pred

38 minut

Torek, 12. 5. 2026, 21.10

38 minut

Gal Gjurin ostro nad glasbene kolege: Sram vas je lahko glede tega, kaj in kako delate

Gal Gjurin, glasbenik | Gal Gjurin je bil v svojem zapisu neposreden in oster do uporabe umetnointeligenčnih orodij v glasbi in prijave umetniških del kot lastnih, čeprav so plod UI. | Foto Mediaspeed

Gal Gjurin je bil v svojem zapisu neposreden in oster do uporabe umetnointeligenčnih orodij v glasbi in prijave umetniških del kot lastnih, čeprav so plod UI.

Slovensko-kanadski glasbenik Gal Gjurin je na svojem profilu na Facebooku delil daljši zapis o poseganju umetne inteligence v glasbeno ustvarjanje in pri tem ogorčen pristavil, da bo zato, ker nekateri avtorji pri ustvarjanju glasbe uporabljajo umetno inteligenco in nato skladbe prijavijo kot lastno avtorsko delo, "prek sodnih vzvodov na IPF in SAZAS ustavil letošnje obračune, dokler se iz njih ne izvrže vseh skladb, ki ste si jih, glasbeni kolegi, drznili prijavljati kot svoje lastne stvaritve," je med drugim zapisal.

"Spoštovani kolegi, kolegice: sram vas je lahko glede tega, kaj in kako delate. Skozi samoopravičevanje in samotolažbo iščete nekakovostne digitalne UI-bližnjice in se trepljate po hrbtih, češ 'saj nihče ne bo opazil, da goljufamo'," je bil v svojem zapisu do glasbenih kolegov, ki umetniška dela, ki so jih ustvarili s pomočjo umetne inteligence ali si z njo pomagali, prijavljajo kot svoja lastna, oster glasbenik Gal Gjurin.

Uporabiti namerava sodne vzvode, da iz sistema izvrže skladbe, ki niso plod le avtorskega dela

Gal George Gjurin, za katerim je že skoraj četrt stoletja glasbenega ustvarjanja, je v zapisu poudaril, da bo, glede na to, koliko avtorjev glasbe, besedil, glasbenih izvajalcev in producentov v Sloveniji uporablja UI-programe (programe z umetno inteligenco), in ker po "novem 'avtorji' rastejo kot gobice po dežju", prek sodnih vzvodov na IPF in SAZAS ustavil letošnje obračune, dokler "se iz njih ne izvrže vseh skladb, ki ste si jih, glasbeni kolegi, drznili prijavljati kot svoje lastne stvaritve," je med drugim zapisal.

Dodal je, da je po zakonu ZASP (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah) temeljna opredelitev avtorskega dela jasna in po njegovem mnenju izhaja iz duhovne vezi med avtorjem in stvaritvijo. "Pri uporabi UI seveda te ključne vezi ni – iz te vezi pa izhaja materialno upravičenje (denar od vrtenja oz. uporabe del)," je med drugim prepričan Gjurin.

Gjurin: To je roganje v obraz celotni kreativni človeški zgodovini

Glasbenike in glasbene kolege, ki se poslužujejo takih praks, je opozoril, da "obstajajo natančni analitični programi, skozi katere se z lahkoto ugotovi, kakšen je bil postopek pisanja skladbe, kakšen UI-prompting je bil uporabljan in kakšen odstotek UI je bil v določeni skladbi uporabljen", je še poudaril glasbenik.

V zapisu, kjer je nagovarjal predvsem glasbene kolege, je dodal, da s takimi dejanji namerno oškodujejo vse avtorje in izvajalce pesmi, ki so nastale pred pojavom UI. "Se vam zdi to pošteno? S tem škodujete celo sebi in si odžirate lastna sredstva, ki bi jih prejele vaše skladbe, napisane pred 'UI-dobo'. Premislite malo o sebi in o svoji nepoštenosti do glasbe same in do ljudi, ki bi naj vam sledili. Kakšni avtorji, izvajalci in produkcijski bleferji ste v resnici, da to sploh počnete? To je roganje v obraz celotni kreativni človeški zgodovini, z mislimi, usmerjenimi na goli zaslužek," je bil še neposreden Gjurin in med drugim navedel, da njegova skoraj 25-letna kariera uspeva tudi brez uporabe takih umetnointeligenčnih orodij.

"Vrnite se k izvoru: k sebi"

"To sem dosegel skozi delo, znanje, samorefleksijo in odgovornost – brez UI. Se pravi: se da. Če se hoče in če se zna," je med drugim še zapisal Gjurin. Dodal je: "Spomnite se svoje človeške avtorske odgovornosti ter klica k avtonomnemu ustvarjanju pesmi brez intervencije umetne inteligence, ki je trenutno niste sposobni preseči niti na lastnem področju – ne glede na žanr. Vrnite se k izvoru: k sebi," je bil še v zapisu jasen Gjurin.

