Benetke spet pod vodo, vas v Avstriji snežni plaz odrezal od sveta #video

Visoko morje je danes tretjič ta teden poplavilo Benetke. Malo po poldnevu se je raven morja dvignila na 150 centimetrov nad običajnim nivojem, je sporočil beneški župan Luigi Brugnaro. O težavah zaradi neurij in slabega vremena danes poročajo tudi z drugih delov Italije. Veliko težave zaradi obilice snežnih padavin pa imajo tudi v sosednji Avstriji. Na Južnem Tirolskem je snežni plaz zadel vas in jo odrezal od sveta.

Tudi pri nas v Sloveniji močan dež povzroča nemalo nevšečnosti. Morje je prestopilo bregove, nekatere reke že poplavljajo. Več o trenutnih razmerah in napovedih za naslednje dni preberite TUKAJ.

V Benetkah je danes poplavilo okoli 70 odstotkov mestnega središča. Iz varnostnih razlogov so oblasti spet zaprle Markov trg, ki je najnižja točka v mestu. Zaprti so ostali tudi številni muzeji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Beneški župan Luigi Brugnaro je pozval k največji previdnosti, a dodal, da so razmere pod nadzorom.

Šele v poznih popoldanskih urah naj bi se po ocenah vremenoslovcev razmere začasno umirile za nekaj dni. Je pa napovedano že novo deževje, a razmere v mestu naj ne bi bile več tako hude kot v torek, ko je voda segala 187 centimetrov nad običajno gladino, kar je največ v več kot 50 letih.

Foto: Reuters

Skoraj celo Italijo so danes prizadela neurja z močnimi padavinami

O močnejšem deževju so poročali iz Furlanije-Julijske krajine, kjer je bilo najhuje v Trstu in Gradežu. Na drugem delu države pa je bilo v mestu Ventimiglia ob meji s Francijo zaradi nevarnosti zemeljskega plazu od sveta odrezanih okoli 150 družin, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Tudi z juga države poročajo o vremenskih nevšečnostih. V Rimu je ponoči divjala nevihta, številna drevesa so se podrla. Eno drevo je padlo na avtomobil, v katerem je bil voznik. Zaradi hujših poškodb so ga prepeljali v bolnišnico.

V Firencah je nevarno narasla reka Arno, ki bi lahko prestopila bregove tudi v drugih toskanskih mestih.

Italijanska vlada bo danes na izrednem zasedanju razpravljala o neurjih, ki so pustošili po državah, in odločala, ali bodo sprostili dodatna sredstva za pomoč.

Foto: Reuters

Na Južnem Tirolskem v sosednji Avstriji medtem vlada snežni kaos

Med drugim je od sveta odrezana vas Martell, ki jo je zasul snežni plaz. Žrtev ni bilo, nekaj hiš pa je bilo v plazu poškodovanih. Ljudi so prepeljali na varno, saj obstaja možnost nadaljnjih plazov.

Začasno je bila zaprta tudi avtocesta Brenner, ki je najpomembnejša cesta med Italijo in Avstrijo. Za večino delov Južne Tirolske so razglasili 4. stopnjo nevarnosti pred snežnimi plazovi.