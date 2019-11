Drava bo proti večeru znova zelo visoka, opozarjajo tudi na plazove

Morje je danes zjutraj ponovno začelo poplavljati nižje dele obale. V naslednjih urah bo poplavilo obalo predvidoma v višini od 30 do 50 centimetrov, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Danes sredi dneva in popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije nastajali močnejši krajevni nalivi. Pretoki Drave in tudi ostalih rek padajo, navaja Arso.

Po podatkih oddelka za hidrološke napovedi Arsa ima Drava na meji z Avstrijo pretok okoli 900 kubičnih metrov na sekundo, v stari strugi dolvodno od pregrade Markovci okoli 800 kubičnih metrov na sekundo. Preko dneva in zvečer se bo pretok Drave povečeval in na meji z Avstrijo danes zvečer in v noči na ponedeljek dosegel predvidoma 1510 kubičnih metrov na sekundo. Ponoči se bodo povečala tudi vodnatost pritokov Drave v Sloveniji. Drava bo ob tem poplavljala na več mestih ob strugi.

Nevarnost zemeljskih plazov

Foto: policija Geološki zavod Slovenije obvešča, da je danes zaradi napovedanih močnih nalivov in padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov na celotnem ozemlju Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Po opozorilu Arsa bodo sredi dneva in popoldne v zahodni polovici Slovenije nastajali močnejši krajevni nalivi.

Začetek tedna sončen

Danes bo na zahodu pretežno oblačno, občasno bo ponekod deževalo. Na vzhodu bo občasno nekaj sonca. Dež se bo popoldne na zahodu okrepil in še širil proti vzhodu. Vmes bodo tudi posamezne nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugovzhodni veter, ki bo močnejši na Primorskem. Temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, v gornjesavski dolini okoli 6 stopinj Celzija.

Dež bo do jutra povsod ponehal, od zahoda se bo jasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v Gornjesavski dolini okoli 0 stopinj.

V ponedeljek bo sprva povsod dokaj sončno, čez dan bo spet več oblačnosti v zahodni in osrednji Sloveniji. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. V Prekmurju in na Štajerskem ter ponekod v višjih legah bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, na severozahodu okoli 7 stopinj.

V torek bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji občasno deževalo, na vzhodu pa bo dokaj sončno vreme. Ob morju bo pihal jugo. V sredo bo oblačno. Padavine bodo na zahodu oslabele, kakšna kaplja bo možna tudi na vzhodu.