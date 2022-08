Babica in vnuk šokirala na sprehodu

Bez komenta... Slikano danas u Subotici kod Gradske Kuce pic.twitter.com/E4U1LIDJxe — Bludni Sin (@korisni_nik) August 26, 2022

Ženska, ki naj bi bila po poročanju suboticke.rs iz Budimpešte, trdi, da sta se z vnukom igrala in da mu je verigo okoli vratu zavezala na njegovo željo.

Starši sicer vse pogosteje uporabljajo otroške "povodce", da otrokom preprečijo tavanje naokoli, a so mnenja strokovnjakov glede taga deljena. Medtem ko nekateri pravijo, da nobena raziskava ne potrjuje, da bi varnostni povodci povzročali fizično ali psihično škodo, drugi menijo, da lahko povečajo tveganje za padce, še piše index.hr.

"Kot pediater nisem vesel, ko vidim otroke na povodcih kot hišne ljubljenčke. Kot oče treh otrok se zavedam, kako hitri, impulzivni in nepredvidljivi so lahko otroci. Skrbi me, ali se bo otrok zapletel v povodec in se zadušil v primeru padca. Osebno sem videl, kako so starši močno potegnili otroka nazaj in je padel. Skrbijo me poškodbe glave in okončin v teh primerih. Raje vidim otroka v vozičku kot na povodcu," je dejal pediater Benjamin Hoffman za Good Housekeeping.