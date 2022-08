Nenavadno podjetje: dom vam očistijo z malo oblekami ali brez njih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po karanteni v Angliji je povpraševanje za tovrstno čiščenje poskočilo, stranke pa so običajno moški, ki se tako borijo z osamljenostjo, ki jo je povzročila svetovna kriza, je povedala Beltonova. Foto: Thinkstock

Delo opravijo na tri načine: v spodnjem perilu, zgoraj brez in v ekstremni različici – brez oblačil. Delavci opravljajo naloge, kot sta sesanje in pranje, stroški čiščenja pa stanejo od 75 evrov na uro, če so čistilke zgoraj brez ali v spodnjem perilu, oziroma 95 evrov na uro, če hišo očistijo gole.

Podjetje namerava storitev razširiti po svetu

Lastnica podjetja, 33-letna Niki Belton, je dejala, da bo podjetje storitve čiščenja začelo ponujati po vsem svetu, saj se je v času pandemije koronavirusa povpraševanje zelo povečalo. Kot je dodala, se storitve opravijo vsaj dva metra od strank, zanje pa se dogovori prek varnega sistema rezervacij. Tako delavci kot stranke morajo skozi vrsto pregledov, preden se strinjajo za opravljeno storitev.

"Podjetju gre dobro, a vedno se najdejo 'spletni troli'. Naši čistilci ne spijo s strankami, ampak zgolj opravljajo svoje delo," je na kritike, da gre za prostitucijo v njenem podjetju, odgovorila Beltonova, povzema Srbija danas.

V golem čiščenju so videli velik vir zaslužka

Tudi sama se ukvarja s tem poslom, golo čiščenje pa so uvedli letos, potem ko so v tem videli velik vir zaslužka. Po karanteni v Angliji je povpraševanje po njihovih storitvah poskočilo, stranke pa so običajno moški, ki se tako borijo z osamljenostjo, ki jo je povzročila svetovna kriza, je povedala Beltonova.

Kritike v poslu jih ne ustavijo, lastnica pa trdi, da želijo tako opolnomočiti ženske, da imajo rade svoj videz ne glede na starost in število kilogramov. Ta razlaga Beltonove za mnoge še vedno ne upravičuje njihovega nenavadnega posla.