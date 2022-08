Rekordni dobički energetskih podjetij: ne le v ZDA, tudi Slovenija ni izjema

Ameriško javnost so pred dnevi, po daljšem obdobju rekordnih cen goriv, razjezila finančna poročila o zaslužkih energetskih podjetij. Ameriška podjetja, ki proizvajajo, uvažajo in prodajajo nafto ter plin, so v letu 2021 imela 144,1 milijarde dolarjev (143,4 milijarde evrov) prometa oziroma ob koncu leta 73,7 milijarde dolarjev (73,3 milijarde evrov) čistega dobička. Tudi v Sloveniji so energetski trgovci lansko leto zaključili v rekordnih številkah – Skupina Petrol je ustvarila 124 milijonov evrov dobička (72 odstotkov več kot leto prej), OMV Slovenija je dobiček povečala za 250 odstotkov in MOL za 160 odstotkov v primerjavi z letom prej. Gre za največje dobičke v zadnjih dvajsetih letih.

Negotova prihodnost dviguje cene energentov

Dobički in donosi energetskih podjetij so seveda rekordno visoki predvsem na račun višjih cen energentov, toda kot opozarjajo analitiki, so bili vsi zaradi tranzicijskih pritiskov in negotovih razmer precej previdni pri kapitalskih izdatkih. Kot so zapisali v primerjalni študiji o rezervah nafte in plina v ZDA ter njeni proizvodnji, "naftna in plinska podjetja imajo zahtevno vlogo: zagotavljanje varne in cenovno dostopne energije potrošnikom in strankam po vsem svetu, hkrati pa sprejemanje nujne potrebe po obravnavanju podnebnih sprememb."

Kar nekoliko ironično, ravno ta negotovost, ali bo v prihodnjih letih potreba po gorivih dosegala pričakovane ravni, dviguje cene energentov. Ta strah je poskrbel, da smo v lanskem letu zabeležili prvi velik skok cen goriv. Proizvajalci nafte in plina so postali previdni pri črpanju, saj se bojijo zmanjšanega povpraševanja po energentih. Ta strah se je v letošnjem letu še povečal, cene goriv pa so po svetu dosegle rekordne vrednosti. Posledično so se povečali dobički podjetij, ki proizvajajo, prodajajo in uvažajo nafto in plin.

Tudi slovenski trgovci z rekordnimi dobički

Treba je priznati, da slovenski naftni trgovci kupujejo energente na evropskih borzah in na končno ceno (ob upoštevanih vseh državnih dajatvah) nimajo velikega vpliva. Kljub temu je v prvih treh mesecih letošnjega leta Skupina Petrol, državna regulacija cen goriv je stopila v veljajo šele sredi marca, ustvarila 32 milijonov evrov dobička. Lani, ko je bil trg v celoti liberaliziran, je Petrol zaslužil rekordnih 124 milijonov evrov, kar je kar 72 odstotkov več kot leto prej. Tudi drugi naftni trgovci v Sloveniji so lansko leto zaključili več kot uspešno. Pri OMV Slovenija so čisti dobiček lani povečali za 250 odstotkov, MOL pa za 160 odstotkov.

Naftna podjetja ostro kritiziral tudi generalni sekretar ZN

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v sredo ostro kritiziral naftna in plinska podjetja po svetu, ki kujejo velike dobičke zaradi krize z visokimi cenami energentov. Dejal je, da je njihov pohlep naravnost grotesken, vlade pa je pozval, naj dobičke obdavčijo. Guterres je opozoril, da so največja naftna podjetja v preteklem četrtletju skupaj ustvarila skoraj sto milijard dolarjev dobička. Vlade vseh držav je pozval, naj te dobičke obdavčijo in sredstva porabijo za pomoč najranljivejšim.

"Ta grotesken pohlep je prizadel najrevnejše in najranljivejše, ob tem pa uničuje naš edini dom," je dejal Guterres na novinarski konferenci ob objavi poročila Skupine za odgovor na globalno krizo, ki jo je ustanovil za soočanje s krizo prehrane, energije in financ.