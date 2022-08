Savdski naftni velikan znova z rekordnim čistim dobičkom

Savdski državni naftni velikan Aramco je ob visokih cenah nafte drugo četrtletje zapored zabeležil rekordni čisti dobiček. Po 39,5 milijarde dolarjev v prvih treh mesecih leta se je dobiček v drugem četrtletju povzpel še za nekaj več kot petino, in sicer na 48,4 milijarde dolarjev (46,2 milijarde evrov). To je 90 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Cene nafte so se letos ob okrevanju gospodarstev po pandemiji covid-19 in podkrepljene z učinki ruskega napada na Ukrajino na trgu energentov zvišale ter vrhunec dosegle junija, ko so dosegle okoli 120 dolarjev za 159-litrski sod. Od takrat se je cena ob postopni krepitvi črpanja in strahovih pred recesijo v Evropi in ZDA začela umirjati. Severnomorska nafta brent trenutno stane nekaj manj kot 100 dolarjev za sod, ameriška lahka nafta pa nekaj več kot 90 dolarjev.

Visoke cene nafte so blagodejno vplivale na poslovanje naftnih koncernov v ZDA in Evropi. Vsi so letos poročali o visokih medletnih rasteh dobička oziroma celo o rekordih.

Saudi Aramco podvojil lanskoletni dobiček

Tem se je zdaj pridružil še Saudi Aramco, ki je v celotnem prvem polletju pod črto zaslužil 87,9 milijarde dolarjev, skoraj enkrat več kot lani v tem času (47,2 milijarde dolarjev), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetje je leta 2019 v prvi javni ponudbi (IPO) vlagateljem prek borze ponudilo 1,7 odstotka delnic in zbralo 29,4 milijarde dolarjev, kar je bil rekorden IPO, podjetje pa je ovrednotil na prav tako rekordnih 2000 milijard dolarjev. Ta tržna vrednost se je vmes še povečala.

Vlagali bodo v infrastrukturo

Aramco bo državi in preostalim delničarjem v drugem trimesečju, tako kot v prvem, izplačal 18,8 milijarde dolarjev dividend. Enako načrtuje za tretje trimesečje. V podjetju, kjer pravijo, da nafto črpajo s polnimi zmogljivostmi, pričakujejo, da bo povpraševanje po črnem zlatu v preostanku tega desetletja raslo, zato napovedujejo nadaljnja vlaganja v infrastrukturo.

Visoke cene nafte krepijo tudi BDP Savdske Arabije, ki je še vedno odvisna od izvoza črnega zlata. V drugem četrtletju se je gospodarska dejavnost na letni ravni okrepila za skoraj 12 odstotkov, s čimer država po desetletju spet ustvarja visoke finančne prilive. Ti so dobra podlaga za njene načrte diverzifikacije gospodarstva in za velikopotezne razvojne projekte.