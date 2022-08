Milijarderja obsodili na večletno zaporno kazen

Sodišče v Šanghaju je sporočilo, da sta Xiao Jianhua in njegovo podjetje Tomorrow Holdings obtožena poneverbe in podkupovanja.

Xiaa, ki velja za enega najbogatejših Kitajcev, so nazadnje opazili leta 2017, ko je zapustil luksuzni hotel v Hongkongu. Od takrat se ni oglasil, zato so njegovo izginotje povezali z ugrabitvijo, a je kasneje sam sporočil, da se je zdravil v tujini, in pohvalil tudi "pravno državo" na Kitajskem. Kanadsko veleposlaništvo je julija sporočilo, da mu bodo zaradi očitanih stvari sodili. Sojenje se je neuradno začelo 4. julija.

Kitajski tajkun sodeloval z oblastmi, kazen bo milejša

Xiao in njegovo podjetje sta bila spoznana za kriva "nezakonitega črpanja javnih vlog, kršenja zaupanja pri uporabi zaupanega premoženja in nezakonite uporabe sredstev", so zapisali v izjavi šanghajskega sodišča, ki jo je povzel AFP. Navedeno je tudi, da je družba Tomorrow Holdings kriva "kaznivega dejanja podkupovanja".

S tem naj bi Xiao in njegovo podjetje "hudo kršila odredbo o finančnem upravljanju" ter "škodovala finančni varnosti države". Kot so še navedli na sodišču, sta Xiao in njegovo podjetje priznala krivdo in sodelovala z oblastmi, zato bo njuna kazen milejša, poroča BBC.

Kitajsko zunanje ministrstvo je odgovorilo, da Kitajska ne priznava dvojnega državljanstva. Xiao kot kanadski državljan nima dostopa do kanadskih konzularnih storitev in zato do teh pravic ni upravičen.

Xiao tesno povezan z vrhom partije

Xiao naj bi bil tesno povezan z vrhom vladajoče komunistične partije in tudi z družino predsednika Ši Džinpinga. Do leta 2016 se je Xiaovo premoženje povečalo na okoli šest milijard evrov, po podatkih Hurunovega poročila se tudi pojavlja na lestvici najbogatejših Kitajcev. Leta 2016 je zasedal 32. mesto na Forbesovi lestvici med najbogatejšimi zemljani.