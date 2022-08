Nenavadna nesreča: most se je zrušil, vozili v vodi

V bližini mesta Lillehamer na Norveškem se je danes zrušil približno 150 metrov dolg lesen most, zaradi česar sta dve vozili, osebni avtomobil in tovornjak, pristali v reki. Voznika obeh sta na varnem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vozili sta se po padcu v reko Lagen delno potopili. Voznik avtomobila se je rešil sam, voznika tovornjaka pa so rešili s pomočjo helikopterja, navedbe policije povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kaj je povzročilo zrušenju mostu, še ni jasno. 148 metrov dolg in deset metrov široki leseni most z dvema voznima pasovoma in pločnikom so odprli šele leta 2018.