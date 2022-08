Na Novi Zelandiji odkrili, kdo sta bila več let mrtva otroka v kovčkih #video

Police in New Zealand have identified two children whose remains were found earlier this month in suitcases bought by a family in an online auction. https://t.co/rFPSWdNeG6 — CNN International (@cnni) August 29, 2022

Policijska preiskava se je v južnem Aucklandu začela 11. avgusta, ko je neka družina na spletni dražbi kupila dva kovčka enake velikosti, v katerih je odkrila ostanke mrtvih otrok.

Detektiv Tofilau Famanuia Vaaelua je takrat dejal, da sta bila otroka v času smrti verjetno stara od pet do deset let. Pojasnil je še, da vzrok njune smrti trenutno ni znan in da preiskovalci menijo, da sta bila mrtva tri ali štiri leta.

Mama otrok v Južni Koreji

Z novozelandske policije so že pretekli petek sporočili, da so identificirali oba otroka, a naj bi člani njune družine po poročanju CNN prosili, da njune identitete ne objavijo. Mati dveh otrok naj bi bila iz Južne Koreje, iskal naj bi jo tudi Interpol. Po navedbah seulske policije je bila ženska, ki naj bi bila mati dveh otrok, v Južni Koreji od 22. avgusta.

S policije na Novi Zelandiji so sporočili še, da družina, ki je kupila kovčka, z umorom otrok ni povezana. Skladišče, kjer sta bila kovčka, so skupaj s preostalimi predmeti podrobno pregledali sodni izvedenci.

Pri poizvedbah o drugih predmetih, ki bi lahko bili povezani s kovčki, pomagajo tudi pri skladiščnem podjetju, ki je na dražbi prodajalo stare predmete. Foto: Reuters