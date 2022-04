Skrivni kovček, brez katerega Putin ne gre nikamor, niti na pogreb ne #video

#InterestingVisuals -

Ruski predsednik Vladimir Putin se je udeležil poslovilne slovesnosti pokojnega voditelja Liberalno-demokratske stranke Rusije Vladimirja Žirinovskega. Spremljal ga je moški, ki je nosil kovček. To je pri marsikom vzbudilo strah pred morebitnim napadom, saj naj bi šlo za jedrski kovček, brez katerega Putin ne gre nikamor, nosijo pa ga njegovi najtesnejši sodelavci. Prav zaradi kovčka so morali, kot poroča Daily Mail, cerkev povsem izprazniti.

V kovčku je belo stikalo oziroma oddajnik, prek katerega potuje sporočilo o izstrelitvi jedrskega orožja. Sporočilo o aktivaciji jedrskega orožja je poslano takrat, ko je signal poslan iz vseh treh oddajnikov. Sistem je povezan s posamezniki in agencijami, ki sodelujejo pri nadzoru strateških jedrskih sil. Kovčke imajo tri različne osebe, odpre se jih lahko le s skrivno kodo.

Jedrski kovček obstaja že od 80. let, javnosti pa so ga prvič predstavili leta 2019.

Kovček so enkrat že skoraj uporabili

Še pred tem pa se je zgodil incident, v katerem so jedrski kovček skoraj uporabili. Rusija je namreč skoraj uporabila jedrski kovček za odziv na grožnjo z jedrskim napadom, ki je v resnici ni bilo.

25. januarja 1995, ko je bilo napetosti med Vzhodom in Zahodom iz časov hladne vojne že večinoma konec, so norveški in ameriški znanstveniki na severozahodu Norveške izstrelili raziskovalno raketo Black Brant XII. Namenjena je bila preučevanju aurore borealis oziroma polarnega sija nad otočjem Svalbard.

Raketa je dosegla višino 1.453 kilometrov, kar je bilo dovolj, da so jo z lahkoto videli tudi v Rusiji.

Sledila je napačna interpretacija dogodka. Ruski vojaški obveščevalci so bili prepričani, da gre za balistično raketo z jedrsko bojno glavo Trident, ki jo na krovu prevažajo ameriške vojaške podmornice razreda Ohio.

V prepričanju, da bodo Združene države Amerike visoko v ruskem zračnem prostoru detonirale atomsko bombo, ki bo ohromila ruske radarske sisteme, je Kremelj sklical izredni sestanek, na katerem so pred takratnega predsednika Rusije Borisa Jelcina postavili cheget oziroma jedrski kovček.

Jelcin je takrat prvič uporabil svoje šifre za aktivacijo kovčka. To se je zgodilo prvič, odkar je svet vstopil v jedrsko dobo, in za zdaj tudi zadnjič. Ruski obveščevalci so nato pravočasno opazili, da se raketa oddaljuje od ruskega zračnega prostora, zato je Jelcinovo osebje jedrski kovček pospravilo. O incidentu so rusko javnost obvestili šele en teden pozneje.

Ameriški in norveški znanstveniki so o nameravani izstrelitvi raziskovalne rakete sicer predhodno obvestili 30 držav, tudi Rusijo, a informacija o znanstvenem poskusu se ni prebila do ruskih radarskih tehnikov, ki so prvi opazili domnevno grožnjo in jo posredovali višje po vojaški hierarhiji.