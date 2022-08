Ameriški vojaški ladji prečkali Tajvansko ožino, Kitajci na preži

Pretirano izpostavljanje pomena tranzita

Kot je v izjavi zapisala sedma flota ameriške mornarice, plovba njenih ladij – gre za ladji USS Antietam in USS Chancellorsville, ki sta opremljeni z vodenimi izstrelki – skozi ožino "odraža zavezanost ZDA svobodni in odprti indijsko-pacifiški regiji".

Obenem so izpostavili, da gre za rutinski tranzit po koridorju, ki ni del ozemeljskih voda katerekoli obalne države. "Vojska ZDA leti, pluje in deluje povsod, kjer ji to dovoljuje mednarodno pravo," so dodali. Kitajska vojska je zatrdila, da ameriški ladji ves čas budno spremlja, obenem pa ocenila, da ZDA namerno v javnosti pretirano izpostavljajo pomen tranzita.

Potem ko je Tajvan obiskala Pelosijeva, so se razmere v ožini med Tajvanom in Kitajsko avgusta zaostrile kot pred tem že leta ne. Peking se je na visoki ameriški obisk odzval z ogorčenjem ter na območju okoli otoka izvedel obsežne zračne in pomorske vojaške vaje. V Taipeiju so vaje, v okviru katerih je Kitajska tudi izstrelila več balističnih raket, obsodili kot priprave na invazijo.