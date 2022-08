Nove kitajske vojaške vaje v okolici Tajvana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Pekinga so sporočili, da se vaje nadaljujejo, osredotočene naj bi bile na "organizacijo protipodmorniških in pomorskih napadov". Kitajske sile naj bi izvedle tudi več strelskih vaj v predelih Južnokitajskega in Rumenega morja.

Kitajske oborožene sile izvajajo nove vojaške vaje v okolici Tajvana, so danes sporočili iz Pekinga. Kitajska se je s tem uprla pozivom mednarodne skupnosti, naj preneha z največjimi vojaškimi vajami po letu 1995, s katerimi je začela minuli teden, potem ko je Taipei obiskala predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi.

Vaje naj bi se po neuradnih napovedih Kitajske prejšnji teden zaključile v nedeljo, vendar ne Peking ne Taipei zaenkrat uradno nista potrdila njihovega zaključka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vendar pa so iz tajvanskega ministrstva za promet sporočili, da so opazili vsaj delen umik kitajskih sil.

Kitajska naj bi izvedla strelske vaje v Južnokitajskem in Rumenem morju

Na Tajvanu so se ostro odzvali na ravnanje Pekinga. Tamkajšnji premier Su Tseng-chang je dejal, da Kitajska "barbarsko uporablja vojaške ukrepe" za rušenje miru v Tajvanski ožini, in kitajske oblasti pozval, naj ne razkazujejo svoje vojaške moči ter ne ogrožajo miru v regiji. Tajvanske sile naj bi sicer v torek začele z lastnimi vojaškimi vajami, navaja AFP.

Kitajska vojska bi na nekaterih področjih lahko presegla zmogljivosti ZDA

Strokovnjaki ocenjujejo, da so vaje razkrile vse bolj opogumljeno kitajsko vojsko, ki je sposobna izvesti izčrpavajočo blokado otoka in preprečiti ameriškim silam, da bi mu prišle na pomoč. Raziskovalec na Japonskem forumu za strateške študije in nekdanji častnik ameriške mornarice Grant Newsham je za AFP dejal, da bi kitajska vojska "na nekaterih področjih lahko celo presegla zmogljivosti ZDA".

"Če bi bila bitka omejena na območje tik ob Tajvanu, je današnja kitajska mornarica nevaren nasprotnik - in če Američani in Japonci iz nekega razloga ne bi posredovali, bi bilo za Tajvan težko," je opozoril Newsham.

Peking pretekli teden uvedel sankcije proti Pelosijevi

Obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu minuli teden je sprožil razburjenje v Pekingu, ki obisk razume kot provokacijo in vmešavanje v kitajske notranje zadeve. Peking, ki obravnava Tajvan kot del kitajskega ozemlja, je v odzivu na visoki obisk med drugim na pogovor pozval veleposlanike več držav skupine G7, uvedel sankcije proti Pelosijevi in prekinil sodelovanje z ZDA na več področjih.