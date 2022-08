Kitajska začela največje vojaške vaje v vodah Tajvana

Vojaške vaje so se začele okoli 12. ure po krajevnem času (ob 6. uri po srednjeevropskem času), po poročanju kitajskih državnih medijev pa vključujejo tudi "streljanje v živo" v vodah in zračnem prostoru okoli Tajvana, ki ga Peking obravnava kot del svojega ozemlja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gre za največje vojaške vaje Kitajske v vodah Tajvana. Bojni manevri bodo potekali na šestih večjih območjih okoli otoka, trajali pa naj bi do nedelje opoldne, je poročala kitajska državna televizija CCTV. Na nekaterih območjih naj bi vaje potekale vsega 20 kilometrov od tajvanske obale.

