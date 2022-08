Skrivnostna smrt človeka, ki je na Tajvanu vodil proizvodnjo raket

Ou Yang Li-hsing, namestnik vodje vojaškega nacionalnega inštituta za znanost in tehnologijo Chung-Shan, je bil star 57 let. V hotelu na jugu Tajvana so ga našli mrtvega, vzrok njegove smrti ni znan, poroča CNA.

BREAKING NEWS : Ou Yang Li-hsing, Deputy Director of the Academy of Sciences of the Ministry of Defense of Taiwan Was found dead suddenly of unknown cause inside a hotel. According to the report, He is also the innovator of Taiwan's leading missile manufacturing project. pic.twitter.com/IrBETQtL3A