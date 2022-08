Ameriška delegacija na Tajvanu, Kitajska izvaja vojaške vaje

Kitajska je danes sporočila, da je izvedla nove vojaške vaje v okolici Tajvana. Te sovpadajo z dvodnevnim obiskom delegacije ameriških kongresnikov, ki so na Tajvan prispeli v nedeljo. Kitajska vojska je obisk obsodila in napovedala, da bodo branili "suverenost" Kitajske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah Ameriškega instituta na Tajvanu (AIT), ki opravlja naloge ameriškega veleposlaništva na otoku, je dvodnevni obisk kongresne delegacije del njihove širše turneje po indijsko-pacifiški regiji. Teme pogovorov naj bi bile regionalna varnost, trgovina in investicije.

Tajvansko zunanje ministrstvo je obisk ameriške delegacije pozdravilo in ga označilo za znamenje dobrih odnosov med ZDA in Tajvanom. Delegacija se je danes srečala tudi s tajvansko predsednico Tsai Ing-wen.

Obisk je sprožil ogorčen odziv Pekinga, od koder so sporočili, da je kitajska vojska izvedla "patruljiranje v bojni pripravljenosti in bojne vaje v morju in zračnem prostoru okoli otoka Tajvan".

"To je odvračilno dejanje proti ZDA in Tajvanu, ker še naprej izvajata politične trike in spodkopavata mir in stabilnost v Tajvanski ožini," je v izjavi dejal Shi Yi, tiskovni predstavnik vzhodnega poveljstva kitajske vojske, in obljubil, da bodo "odločno branili nacionalno suverenost".

Tajvan ima lastno vlado od leta 1949, a Kitajska otok dojema kot del svojega ozemlja in ostro nasprotuje vsakršnim uradnim stikom med Taipeijem in drugimi državami.