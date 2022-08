Kitajska po zaključku vojaških vaj ponovila grožnje Tajvanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aktualno zaostrovanje odnosov med Tajvanom in celinsko Kitajsko sledi obisku predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi v Taipeiju minuli teden.

Aktualno zaostrovanje odnosov med Tajvanom in celinsko Kitajsko sledi obisku predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi v Taipeiju minuli teden. Foto: Reuters

Potem ko je Kitajska v sredo končala vojaške vaje na območju, so v Pekingu objavili novo belo knjigo o Tajvanu. V njej so se kitajske oblasti zavezale, da na otoku ne bodo tolerirale "separatističnih dejavnosti v kakršnikoli obliki". Tajvanske sile so medtem danes, podobno kot v torek, izvedle lastno obrambno vojaško vajo.