Tajvanske sile začele z vojaškimi vajami

Vaje tajvanskih sil so se začele v južnem okrožju Pingtung kmalu po polnoči po srednjeevropskem času, končale pa so se slabo uro pozneje, je povedal tiskovni predstavnik osmega korpusa tajvanske vojske Lou Woei-jye. Foto: Reuters

Peking z vojaškimi vajami, ki obkrožajo otok, pripravlja invazijo na Tajvan in želi spremeniti status quo v azijsko-pacifiški regiji, je danes dejal tajvanski zunanji minister Joseph Wu. Tajvanske oborožene sile so pred tem izvedle lastno vajo, s katero so simulirale obrambo pred napadom na otok, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Kitajska je vaje iz svojega vojaškega priročnika uporabila za pripravo na invazijo na Tajvan," je na današnji novinarski konferenci v tajvanski prestolnici Tajpej dejal Wu in Peking obtožil, da je obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu izkoristil kot izgovor za vojaško akcijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Wu je Peking obtožil, da želijo nadzorovati Tajvansko ožino

Iz Pekinga so medtem sporočili, da je Ljudska osvobodilna vojska danes nadaljevala vaje v bližini Tajvana, v njih pa so sodelovale zračne in pomorske enote. Wu je nadaljevanje kitajskih vaj obsodil in oblasti v Pekingu obtožil, da poskušajo nadzorovati Tajvansko ožino in vode v širši azijsko-pacifiški regiji.

Kitajska "izvaja obsežne vojaške vaje in izstrelitve raket, pa tudi kibernetske napade, dezinformacijsko kampanjo in gospodarsko prisilo, da bi oslabila javno moralo na Tajvanu", je še dejal Wu.

Tajvanske vaje so bile načrtovane že prej

Pred tem je z vojaškimi vajami danes pričela tudi tajvanska vojska. Ta je že v ponedeljek za AFP dejal, da so bile vaje načrtovane že prej in da niso odgovor na manevre kitajske vojske.

Vaje tajvanske vojske, znane kot Tien Lei, so tajvanske oblasti napovedale konec julija, še pred obiskom Pelosijeve, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vaje naj bi potekale danes in v četrtek kot del tajvanskih vsakoletnih vaj Han Kuang.

Obisk Pelosijeve na Tajvanu minuli teden je sprožil razburjenje Kitajske, kjer obisk razumejo kot provokacijo in vmešavanje v kitajske notranje zadeve. Peking, ki obravnava Tajvan kot del kitajskega ozemlja, je v odzivu na visoki obisk med drugim na pogovor pozval veleposlanike več držav skupine G7, uvedel sankcije proti Pelosijevi in prekinil sodelovanje z ZDA na več področjih.