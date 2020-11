Američani v nekaterih državah podprli lažji dostop do drog

Volivci v ameriški prestolnici Washington ter zveznih državah New Jersey, Montana, Južna Dakota, Oregon in Arizona so na referendumu v torek podprli lažji dostop do drog. V Washingtonu je 77 odstotkov volivcev podprlo dekriminalizacijo nekaterih psihedeličnih drog, v New Jerseyju pa se je 67 odstotkov volivcev izreklo za legalizacijo marihuane.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da bo trajalo še približno eno leto, preden bodo lahko odrasli legalno kupovali marihuano, navaja STA.

Poleg New Jerseyja so legalizacijo konoplje v rekreacijske namene podprli še v Montani, Južni Dakoti in Arizoni. Skupno so to drogo od leta 2012 legalizirali v 15 zveznih državah, že pred tem so jo leta 1973 legalizirali v Oregonu.

V Washingtonu podprli legalizacijo psihedeličnih gob

V ameriški prestolnici pa bo v prihodnje zakonitih več vrst psihedeličnih rastlin in gob, kar bo omogočilo lažji dostop do teh drog, njihovo posedovanje in gojenje, poroča STA.

V Oregonu dekriminalizirali heroin in kokain

Oregon pa je postal prva zvezna država, ki je dekriminalizirala manjše količine nezakonitih drog, med njimi tudi heroin in kokain. Več sredstev nameravajo nameniti tudi za programe, ki se ukvarjajo z odvisnostjo od drog. Ob tem so v Oregonu podprli tudi legalizacijo psilocibina, učinkovine v psihedeličnih gobah, v terapevtske namene, še poroča STA.

Ob predsedniških volitvah so v torek v ZDA potekale tudi volitve vseh 435 poslancev v predstavniškem domu ameriškega kongresa in 35 od stotih senatorjev. Potekali so tudi številni referendumi in volitve na ravni zveznih držav.