Uporabniki mobilnih telefonov lahko v vseh državah EU telefonirajo, pošiljajo sporočila, gledajo filme ali brskajo po spletu po enakih cenah kot doma, so pred začetkom počitnic spomnili na Akosu. So pa gostovanja dražja v nekaterih drugih priljubljenih destinacijah, zato Akos uporabnikom svetuje, naj izklopijo oziroma omejijo prenos podatkov.

Države nečlanice EU, kjer prav tako veljajo pravila gostovanja kot doma, so še Islandija, Lihtenštajn in Norveška, so pred začetkom poletnih počitnic, ki jih bodo številni preživeli na dopustu v tujini, spomnili na agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos). V teh državah za uporabo mobilnega telefona operaterji ne smejo zaračunati več kot v domačem omrežju.

O količini prenosa podatkov, ki ga ima uporabnik vključenega v svojem paketu, mora operater uporabnika obvestiti ob prvi prijavi v tuje omrežje. Določena je v naročniškem paketu in tudi ni nujno enaka, kot jo ima uporabnik v Sloveniji, so dodali.

Naj nas bližina države ne zavede

Ne glede na vse bolj ugodne pogoje v okviru "gostovanja kot doma" pa v izogib nepričakovanim stroškom uporabe mobilnega telefona in prenosa podatkov po opozorilih Akosa velja biti previden zlasti ob potovanjih na območja, ki mejijo na EU.

"Na območjih, ki so fizično znotraj EU, a blizu njenih meja, se lahko zgodi, da telefon samodejno zamenja omrežje in preklopi na operaterja zunaj EU," so poudarili. Takšne lokacije so denimo obmejna območja Hrvaške, nekateri grški otoki, kamor sega turško ali pa albansko omrežje, obmejna območja v Franciji, Nemčiji, Lihtenštajnu in v Avstriji, kjer lahko telefon preklopi na švicarsko omrežje, in Ciper, kjer se lahko zgodi preklop na turškega operaterja.

Preverite stroške ali izklopite mobilne podatke

Akos uporabnikom priporoča, da pred potovanjem pri svojem mobilnem operaterju preverijo stroške gostovanja in v primeru visokih stroškov izklopijo prenos podatkov oziroma ga omejijo na najbolj nujnega. Najpogostejše države, kamor slovenski uporabniki radi potujejo in kjer ne morejo gostovati po enakih cenah kot doma, so Turčija, Črna gora, Egipt, Združeno kraljestvo, Švica, Bosna in Hercegovina, Albanija ter Srbija.

Operaterji zanje v večini omogočajo zakup storitev, ki je običajno bistveno ugodnejši od rednih cen gostovanja. Prav tako je mogoča komunikacija z dostopom prek omrežja wifi, ki je tudi v tujini na veliko mestih brezplačno, so sklenili v agenciji.