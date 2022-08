Ajatola njegovo glavo zahteva že od 1989: zabodli avtorja Satanskih stihov

Na prizorišče incidenta v mestu Chautauqua na zahodu zvezne države New York so poklicali policijo in reševalne službe, je potrdila policija. Videoposnetek incidenta prikazuje ljudi, ki so Rushdieju po napadu priskočili na pomoč. Napadalca naj bi policija že prijela.

NOW - Salman Rushdie is stabbed on stage in New York.pic.twitter.com/qFmYE6BC5E — Disclose.tv (@disclosetv) August 12, 2022

75-letni Rushdie je v preteklosti večkrat doživel grožnje s smrtjo. Zaradi romana Satanski stihi, ki naj bi domnevo očrnil islam, je leta 1989 nekdanji iranski verski voditelj ajatola Homeini zanj izrekel smrtno obsodbo oziroma fatvo.