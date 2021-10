Princ je želel ubiti kralja s strupom iz Rusije

Princ Mohamed Bin Salman je leta 2014 želel ubiti svojega strica kralja Abdulaha, ki je takrat vladal državi, je po poročanju BBC razkril nekdanji obveščevalec Saad Al Džabri. Po njegovih besedah je Bin Salman želel v Rusiji kupiti poseben prstan s strupom. "Dovolj bo, da se samo rokujem s kraljem," je po trditvah nekdanjega obveščevalca dejal Bin Salman svojemu bratrancu Mohamedu Bin Najefu, ki je bil v tistem obdobju notranji minister in čigar politično podporo je Bin Salman potreboval. Ali je princ s svojo grožnjo mislil resno, ali pa se je le hvalil, ni jasno. Leta 2014 je sicer imel kralj Abdulah, ki je umrl v 2015 v 91. letu življenja, zdravstvene težave in v družini so dogajali intenzivni boji za njegovo nasledstvo.

Kot trdi nekdanji obveščevalec, je bil ves pogovor med princem in njegovim bratrancem skrivaj posnet. Savdska kraljevina je zgodbo označila za izmišljotino.

Kralj Abdullah je umrl naravne smrti leta 2015 in po njegovi smrti je oblast prevzel oče bin Salman, ki je leta 2017 za svojega prestolonaslednika imenoval prav bin Salmana. Ta je nasledil bin Nayefuja, ki je imel glede na tradicijo kraljevine največ možnosti za prevzem prestola Savdske Arabije. Kot je poročal New York Times, se je bin Nayefu prestolu odpovedal šele po urah pridržanja in mučenja. Čeprav je bin Nayefu leta 2017 uradno izgubil vso politično moč, se je lani spet znašel pod napadom bin Salmana. V akciji, ki jo je Kraljevina svetu predstavila kot boj proti korupciji, so bin Nayefuja skupaj z njegovima bratoma in še vrsto vplivnih članov kraljeve družine, pridržali.