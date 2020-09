Umor Hašokdžija: Sodišče odpravilo smrtne kazni za obtožene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skoraj dve leti po brutalnem umoru do režima kritičnega novinarja Džamala Hašokdžija je savdsko sodišče pet obtoženih danes obsodilo na 20 let zapora. S tem je sodišče odpravilo lani izrečene smrtne kazni, še tri osebe pa so obsodili na večletne zaporne kazni. Sodni postopek je s tem končan.