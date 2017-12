Če hoče iz zapora, mora plačati skoraj pet milijard evrov

Savdski princ Al Waleed bin Talal, eden od najbogatejših Zemljanov, je že skoraj dva meseca v priporu. Savdske oblasti so mu, tako kot preostalim, prijetim zaradi korupcije, ponudile dogovor; v zameno za svobodo bo moral plačati najmanj 3,9 milijarde evrov.

Al Waleed bin Talal, 57. najbogatejši človek na svetu, je eden izmed okoli 200 princev, uradnikov in drugih vplivnih Savdijcev, ki so jih v začetku novembra prijeli zaradi suma korupcije ter zaprli v hotel Ritz-Carlton v Riadu. Osumljence naj bi po nekaterih informacijah v sicer luksuznem zaporu mučili, ponudili pa so jim tudi dogovor: plačilo v zameno za svobodo.

Cena za bin Talalovo svobodo je najmanj šest milijard dolarjev oziroma 3,9 milijarde evrov, so mu sporočile savdske oblasti. To je najvišja vsota, ki so jo doslej zahtevali, ter bi lahko pomenila, da bo moral verjetno predati vodenje svojega konglomerata, katerega vrednost je ocenjena na okoli devet milijard dolarjev (5,8 milijarde evrov).

Večina aretiranih je že plačala velikanske vsote denarja v zameno za svojo izpustitev, poroča Wall Street Journal. Podoben dogovor želi doseči tudi 62-letni bin Talal, katerega bogastvo je ocenjeno na 18 milijard dolarjev (11,7 milijarde evrov).

Savdske oblasti zanikajo, da je bila protikorupcijska akcija zgolj pretveza za to, da se je prestolonaslednik Mohamed bin Salman znebil močnih tekmecev. Foto: Reuters

V okviru protikorupcijske akcije, ki jo je odobril savdski prestolonaslendik Mohamed bin Salman, so zaslišali okoli 320 ljudi, trenutno jih je v priporu še 159. Številni so sprejeli, da bodo državi vrnili svoje domnevno nezakonito premoženje. Glavni državni tožilec je pred časom ocenil, da so zdaj priprti veljaki ponaredili ali zaradi korupcije državo spravili ob najmanj sto milijard dolarjev (84 milijard evrov).

Prejšnji teden so oblasti izpustile princa Miteba bin Abdulaha, nekoč vodjo nacionalne garde in resnega tekmeca za prestol, potem ko je plačal več kot milijardo dolarjev (840 milijonov evrov).