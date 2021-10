V Nemčiji naj bi nekdanja vojaka skušala oblikovati paravojaško enoto

Kot je pojasnilo, je dvojica v začetku letošnjega leta že sprejela prve korake v smeri oblikovanja paravojaške enote, ki bi štela od 100 do 150 mož, večinoma nekdanjih policistov in vojakov. Obtožujejo ju začetka načrtovanja "teroristične organizacije".

Eden od njiju, Arend-Adolf G., je bil odgovoren za novačenje in je že navezal stik z najmanj sedmimi ljudmi, za katere je upal, da mu bo uspelo te prepričati o sodelovanju v državljanski vojni v Jemnu med hutijskimi uporniki in tamkajšnjo vlado. Achim A. je medtem obtožen, da je poskušal stopiti v stik s predstavniki savdske vlade in se z njimi dogovoriti sestanek, a se vlada ni odzvala.

Članom enote bi plačevala s pomočjo Savdske Arabije

Oba osumljenca sta se po navedbah tožilstva zavedala, da bo morala enota, ki naj bi ji poveljevala v okviru svoje misije, zagotovo tudi ubijati, zelo verjetno civiliste. Upala sta, da bosta za svoj projekt prejela denar Savdske Arabije, ter računala, da bosta članom enote plačevala po 40 tisoč evrov mesečno.

Aretirali so ju davi, enega v okrožju Breisgau-Hochschwarzwald v zvezni deželi Baden-Württemberg, drugega pa v Münchnu na Bavarskem, poročanje nemških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Nemška vlada že več let z zaskrbljenostjo spremlja, kako nekateri vojaki zaidejo na stranpoti, še posebej tisti, povezani s skrajno desnimi skupinami.

Veliko nekdanjih članov vojske simpatizira s skrajno desnimi skupinami

V začetku meseca je vojska suspendirala člane častne garde zaradi suma spolnega nasilja in simpatiziranja s skrajno desnico. Lani so delno razpustili elitno enoto KSK po tem, ko so odkrili kraje streliva in so njeni pripadniki na neki zabavi salutirali, tako kot so nacisti salutirali Hitlerju. Junija so zaradi obtožb o rasizmu in antisemitizmu odpoklicali enoto, nameščeno v Latviji.