Izbruhnil eden največjih vulkanov na svetu, skale se valijo po pobočju

Na otoku Kjušu na jugozahodu Japonske je danes izbruhnil vulkan Aso. V nebo je poslal ogromen, okoli 3.500 metrov visok oblak vročega dima in pepela ter prestrašil pohodnike, ki so hitro zapustili ta sicer zelo priljubljen turistični cilj.

Čeprav so v dramatičnem izbruhu malo pred poldnevom po tamkajšnjem času glede na posnetke bližnjih nadzornih kamer letele celo skale, o poškodovanih za zdaj ne poročajo, prav tako ne o večji gmotni škodi.

Japonska meteorološka agencija je stopnjo nevarnosti zaradi vulkanske erupcije dvignila na tretjo od petih ravni. Oblasti so ljudi posvarile, naj se vulkanu ne približujejo, saj ta bruha vroč plin in pepel, kamenje in skale pa se valijo po pobočju. Tiste, ki bivajo blizu gore, oblasti pozivajo k previdnosti.

Nazadnje je Aso, največji delujoči vulkan na Japonskem in eden največjih na svetu, tako izbruhnil leta 2016, potem ko je pred tem miroval skoraj dve desetletji. Današnji močan izbruh sledi manjšemu pretekli četrtek, francoska tiskovna agencija AFP navaja japonsko agencijo Kyodo News.

Foto: Reuters Japonska je ena najbolj vulkansko aktivnih držav na svetu, saj leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču. Najbolj smrtonosen vulkanski izbruh v zadnjih 90 letih je država doživela septembra 2014, ko je nepričakovano bruhanje vulkana Ontake v osrednji prefekturi Nagano zahtevalo več kot 60 življenj.