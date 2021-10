Divja s 700 metri na uro in uničuje vse na svoji poti #video

Vulkan La Cumbre Vieja je z domov pregnal šest tisoč ljudi, potem ko se je lava razlila po 480 hektarjih površine. V soboto zjutraj se je odlomil del vulkanskega stožca in ustvaril dva nova toka lave.

En se je usmeril po poti, ki jo je lava začrtala že prej, a bi se lahko razlil dlje. Drug pa je našel novo pot, je po poročanju STA za AFP povedal vulkanolog Stavros Meletlidis iz španskega nacionalnega geografskega inštituta.

A día de hoy, las coladas de lava se extienden por más de 497 ha y han destruido más de 1186 edificaciones / To date, lava flows extend over more than 497 ha and have destroyed more than 1,186 buildings #ErupcionLaPalma #LaPalmaEruption #LaPalma https://t.co/LHQeWQBEgc