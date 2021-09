Na otoku La Palma lava dosegla morje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na španskem otoku La Palma je pred dobrim tednom dni izbruhnil vulkan Cumbre Vieja. Po kratkem premoru vulkan znova bruha lavo, ki je včeraj pozno zvečer dosegla Atlantski ocean. Strah pred sproščanjem strupenih plinov in eksplozijami se je s tem še povečal.

Ko je lava s temperaturo več kot tisoč stopinj Celzija na območju Playa Nueva prišla v stik z vodo, so se dvignili oblaki bele pare, poroča BBC. Na poti do morja je vroča lava uničila tudi plantažo banan, pri čemer so se ob stiku z gnojili sprostili strupeni plini,

Nevarnost eksplozij

Znanstveniki ob tem svarijo pred nevarnostjo eksplozij in kemično reakcijo, ki vključuje klor. Ta lahko draži kožo in oči ter vpliva na dihanje.

Zaradi bojazni pojava strupenih plinov ob stiku lave s slanim morjem so oblasti že prepovedale gibanje na prostem za okoli 300 ljudi, ki živijo v bližini.

Španske oblasti so otok razglasile za območje katastrofe in obljubile finančno podporo vsem prizadetim. Od izbruha vulkana Cumbre Vieja 19. septembra je bilo uničenih na stotine domov, evakuirali so več kot šest tisoč ljudi.